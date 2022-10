Zvezdniki Reala prvič v tej sezoni razočarani zapuščali igrišče

Nogometaši madridskega Reala so v novi sezoni doživeli prvo razočaranje. Po devetih zaporednih zmagah v vseh tekmovanjih so v sedmem kolu španskega prvenstva na domačem štadionu Santiago Bernabeu proti igralcem Osasune iztržili zgolj točko za neodločen izid 1:1.

Branilci lovorike v ligi prvakov in španskem prvenstvu so od 10. avgusta dobili vseh šest preizkušenj v državnem prvenstvu, obe tekmi v ligi prvakov ter evropski superpokal proti frankfurtskemu Eintrachtu. Proti Osasuni, ki že dvajset let ni zmagala sredi Madrida, je pa lani na gostovanju prav tako vknjižila točko, je Real v 42. minuti prešel v vodstvo z golom brazilskega asa Juniorja Viniciusa.

Gostje so izenačili na začetku drugega polčasa (Kike Garcia), gostitelji pa so imeli sijajno priložnost za zmago deset minut pred koncem rednega dela, vendar je povratnik po poškodbi, francoski reprezentant Karim Benzema, zgrešil enajstmetrovko.

Real Madrid je tako prvič v sezoni elitne španske lige zdrsnil s prvega mesta. Barcelona, ki je v soboto z golom poljskega zvezdnika Roberta Lewandowskega v gosteh z 1:0 premagala Mallorco, ima prav tako 19 točk, vendar boljšo razliko v golih. Atletico Bilbao na tretjem mestu je zbral 16 točk, madridski Atletico slovenskega vratarja Jana Oblaka pa je peti s 13 točkami. »Žimničarji« so sicer v soboto na tujem ugnali Sevillo z 2:0 in vpisali četrto zmago v tem prvenstvu.

Včeraj je boleč poraz v boju za vrh doživel Betis, ki je z 0:1 klonil v Vigu, Valencia je po treh zmagah in treh porazih izvlekla točko na gostovanju pri Espanyolu, tekma med Girono in Real Sociedadom pa se je razpletla z izidom 3:5.