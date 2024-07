Đoković v zvezdniškem dvoboju boljši od Nadala

Srbski teniški igralec Novak Đoković je v drugem krogu teniškega turnirja na olimpijskih igrah v Parizu premagal večnega tekmeca Rafaela Nadala iz Španije. Prvouvrščeni na svetovni jakostni lestvici je z rezultatom 6:1, 6:4 zmagal po uri in 43 minutah. Za Đokovića je bila to 31. zmaga od zdaj skupaj 60 dvobojev obeh teniških zvezdnikov, prvega sta na istem igrišču odigrala leta 2006. Srb je po koncu tekme dejal: »Nikoli si leta 2006 nisem mislil, da bova skoraj 20 let pozneje še vedno igrala drug proti drugemu.«

V prvem nizu je Đoković proti 14-kratnemu zmagovalcu odprtega prvenstva Francije igral neusmiljeno in mu ni dal nobene možnosti. Gledalci so vedno znova poskušali glasno spodbujati svojega favorita z vzkliki Rafa, Rafa. A sprva zaman – 37-letni Đoković je igral večinoma brez napak in leto dni starejšega Nadala preganjal po igrišču.

Pred polnimi tribunami, na katerih sta med drugim sedela teniška legenda Billie Jean King in rap zvezdnik Snoop Dogg, se je Đoković znašel v težavah v drugem nizu, ko se je Nadal po zaostanku s 4:0 prebil do izenačenega izida 4:4. Ni se predal in je z nekaj izjemnimi udarci pokazal svojo veličastno igro na peščenih igriščih. Vendar je nato Đoković odločil tekmo z asom.

Odleglo mu je

»Zelo mi je odleglo,« je dejal Đoković. »Vse mi je šlo, vodil sem s 6:1 in 4:0, vendar sem odigral površno servisno igro in mu dal nekaj priložnosti,« je ocenil svojo igro. Dodal je, da je naredil vse, kar je lahko, da bi se njegov nasprotnik počutil neprijetno.

Nadal je priznal, da je bil Đoković pred njunim prvim dvobojem po več kot dveh letih nesporen favorit. Španec, ki ga v zadnjih letih pestijo poškodbe, je sicer danes le senca igralca, ki je na Roland Garrosu kraljeval večji del zadnjih dveh desetletij. Njegovo sodelovanje v posamični konkurenci na olimpijskih igrah v Parizu je bilo vse do zadnjega pod vprašanjem.

Đoković se bo zdaj v osmini finala pomeril z zmagovalcem dvoboja med Dominikom Koepferjem iz Nemčije in Italijanom Matteom Arnaldijem. Nadal pa bo igral v osmini finala dvojic skupaj s 17 let mlajšim rojakom Carlosom Alcarazom.

Nadal ima že dve zlati olimpijski medalji, leta 2008 je v Pekingu zlato medaljo med posamezniki, leta 2016 pa je bil v Rio de Janeiru prvak med dvojicami. Đoković ima medtem v svoji zbirki zgolj bron iz Pekinga.

Ali bo še kdaj igral na odprtem prvenstvu Francije, Nadal po tekmi ni jasno odgovoril. »Vsak dan želim dati vse od sebe. Če se bom odločil, da ne želim več igrati, vas bom o tem obvestil,« je dejal.