Céline Dion je s himno ljubezni pretresla svet

Kanadska zvezdnica Céline Dion, ki so ji pred časom diagnosticirali redko nevrološko motnjo, sindrom toge osebe, je v petek zvečer, prvič po štirih letih, nastopila v živo – na slovesnosti ob odprtju olimpijskih iger v Parizu. Pred milijonskim občinstvom je ob zaključku štiriurnega spektakla na Eifflovem stolpu v beli obleki in ob spremljavi pianista odpela klasiko Édith Piaf Hymne à l'amour, Himna ljubezni, iz leta 1950, ki jo je pevka posvetila svoji največji ljubezni, boksarju Marcelu Cerdanu, ki je umrl v letalski nesreči.

Kljub nekaterim kritikam, ki so letele na prireditev na Seni, češ da je bila preveč kičasta, preveč kaotična, premalo usmerjena v športnega duha, se zdi, da je bil pretresljivi nastop Céline Dion za mnoge vrhunec slovesnosti. Tudi v smislu moči volje, ki jo je kljub bolezni pokazala, da je s svojim petjem pomagala proslaviti športnega duha. Kanadski premier Justin Trudeau je po njenem nastopu zapisal: »Céline Dion, neverjeten talent, kanadska ikona, ki je morala premagati tako veliko, da je lahko nastopila.« Italijanska pevka Laura Pausini pa je dejala: »Ko sem videla svojo ljubljeno Céline Dion peti, so se mi tresle roke in zasolzile oči.«

Na štiriurni slovesnosti so se zvrstili še številni izvajalci, med njimi Lady Gaga, obdana z rožnatim perjem, s pesmijo Charlesa Aznavourja Mon truc en plumes (Moja stvar s peresi), pa francoska težkometalna skupina Gojira v zloglasni Conciergerie, ki je bila med francosko revolucijo preddverje za giljotino, tam je bila zaprta tudi francoska kraljica Marija Antoaneta.

Medtem ko so presežniki o njenem nastopu preplavili splet, je sama na instagramu zapisala, da je »počaščena, da je nastopila na otvoritveni slovesnosti, in vesela, da se je vrnila v eno svojih najljubših mest«. Posebej je opozorila na športnike z vsemi njihovimi zgodbami o požrtvovalnosti in odločnosti, bolečini in vztrajnosti. »Vsi ste bili tako osredotočeni na svoje sanje, in ne glede na to, ali boste prinesli domov medaljo ali ne, upam, da že to, da ste tukaj, pomeni, da so se vam sanje uresničile!« je zapisala. »Vsi morate biti ponosni, saj vemo, kako trdo ste delali, da bi postali najboljši med najboljšimi. Bodite osredotočeni, vztrajajte, moje srce je z vami!«

Paris 2024 Olympics - Opening Ceremony - Paris, France - July 26, 2024. Canadian singer Celine Dion performs at the Eiffel Tower during the opening ceremony of the Paris 2024 Olympic Games in Paris on July 26, 2024. LUDOVIC MARIN/Pool via REUTERS Foto Ludovic Marin Via Reuters

Leta 2021 je pevka zaradi zdravstvenih težav pretrgala večletno pogodbo za nastope v Las Vegasu, decembra 2022 pa je razkrila svojo diagnozo in odpovedala svetovno turnejo Courage. Odtlej vse do petkovega večera ni nastopila v javnosti.

V dokumentarnem filmu I Am: Céline Dion, premierno prikazanem pred kratkim, je prvič spregovorila o redki bolezni, ki povzroča progresivno mišično togost. Govorila je o želji, da bi se vrnila na oder, prikazan pa je tudi posnetek, ko je doživela napad pred petjem. V intervjuju za NBC je povedala, da se v njenem stanju med petjem lahko počuti, »kot da bi jo nekdo davil«. Kljub temu da se spopada s tako močnimi mišičnimi krči, da bi ji lahko zlomili rebra, je obljubila, da se bo nekega dne vrnila. »Če ne bom mogla teči, bom hodila. Če ne bom mogla hoditi, se bom plazila. In ne bom se ustavila,« je dejala.