Onesnažena Sena je preprečila trening triatloncev

Močno deževje, ki je Pariz namočilo v petek in soboto, je v naslednjih urah onesnažilo reko Seno. Zato so morali pariški organizatorji odpovedati za danes zjutraj načrtovan trening triatlona, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Vendar olimpijski organizatorji vendarle ostajajo prepričani, da bodo treninge izpeljali v torek in sredo.

Triatlon je prvi olimpijski dogodek, ki bi moral potekati v Seni, še pred daljinskim plavanjem v drugem tednu olimpijskih iger v Parizu.

V noči s sobote na nedeljo so organizacijski odbor olimpijskih iger, mednarodna triatlonska zveza in lokalne oblasti sprejeli skupno odločitev, da odpovejo plavalni del triatlonskega treninga, predviden za nedeljo, ker vodostaj reke ne daje zadostnega zagotovila o ustreznosti, so zapisali v skupnem sporočilu za javnost.

Organizatorji so že v soboto popoldne opozarjali, da bo petkov potop, ko je v Parizu padlo okoli 16 mm dežja, verjetno poslabšal kakovost vode.

Danes niso navedli ravni bakterij (E.Coli in enterokokov), ki mora biti pod določeno mejo, da je varna za olimpijce, so pa izpostavili prioriteto zdravja športnikov.

Pred predvidenim treningom v torek in sredo v Seni imajo triatlonci danes vseeno priložnost za trening v legendarnem bazenu George Vallerey na vzhodu Pariza, kjer so plavali že na OI 1924.

Tekaški in kolesarski dogodki za današnji nedeljski trening triatlona bodo potekali po načrtih, so še sporočili.

Ob tem ostajajo prepričani, da bo Sena vseeno gostila olimpijske boje. »Glede na vremensko napoved za naslednjih 48 ur smo tako organizatorji kot mednarodna triatlonska zveza prepričani, da se bo kakovost vode vrnila pod mejne vrednosti še pred začetkom triatlonskih tekmovanj 30. julija,« so zagotovili.