Sena znova padla na testu kakovosti

Mesec dni pred začetkom olimpijskih iger v Parizu reka Sena še vedno ne prestaja testov kakovosti vode. Gostila naj bi tekmovanja v plavanju na odprtih vodah in plavalni del triatlona, a zadnje testiranje, ki so ga izvedli v petek, je zadevo znova postavilo pod vprašaj. Najnovejši testi, ki jih je objavil urad pariškega župana, so pokazali, da so ravni bakterije E. Coli – indikatorja fekalnih snovi – daleč nad zgornjimi mejami, ki jih predpisujejo športne zveze, poroča Guardian.

18. junija je bila raven E. Coli 10-krat večja od sprejemljive ravni in v nobenem trenutku ni padla pod zgornjo mejo 1000 enot, kar je meja, ki jo uporablja Svetovna triatlonska zveza. Odčitki za bakterije enterokoke so bili boljši, vendar so bili prejšnji teden nekaj dni še vedno na nevarnih ravneh.

Organizatorji zato že razmišljajo o rezervnih scenarijih. Za plavanje v odprtih vodah imajo fleksibilen urnik, ki jim omogoča, da v primeru naliva prireditev prestavijo za več dni. Triatlon bi v najslabšen primeru spremenili v duatlon – samo tek in kolesarjenje – brez plavanja.

»V našem športu so težave stalnica,« je prejšnji teden dejal francoski trener plavanja v odprtih vodah Stéphane Lecat, ki se je nanašal na napetost v zadnjem trenutku okoli zaliva Guanabara za olimpijske igre v Riu de Janeiru leta 2016 in zaskrbljenost glede kakovosti vode v Tokiu leta 2021. »V Evropi so vode, ki so veliko slabše od Sene, in tam plavamo vsako leto,« njegove besede navaja francoska tiskovna agencija AFP.

Pariška županja Anne Hidalgo, ki želi prihodnje leto ob Seni urediti javna kopališča, je morala prejšnji teden preložiti zelo oglaševano kopanje, s katerim je nameravala dokazati njeno čistočo. Namesto tega je obljubila, da se bo reko odpravila v tednu po 14. juliju. Francija je za čiščenje Sene doslej odštela vsaj 1,4 milijarde evrov. Prejšnji mesec so odprli rezervoarje za deževnico, da bi zmanjšali pritisk na kanalizacijsko omrežje, a številni strokovnjaki opozarjajo, da je to predvsem lepotni popravek.

Pariška županja Anne Hidalgo, ki želi prihodnje leto ob Seni urediti javna kopališča, je morala prejšnji teden preložiti zelo oglaševano kopanje. FOTO: Ludovic Marin/Reuters

V Franciji je sicer v nedeljo potekal krog predčasnih parlamentarnih volitev, v katerem je skrajno desni Nacionalni zbor dobil 34 odstotkov glasov, levo zavezništvo Nova ljudska fronta 28 odstotkov glasov in Macronova koalicija Skupaj 20 odstotkov glasov. Politične turbulence so zadnje, kar si tik pred igrami želijo organizatorji, a francoska ministrica za šport Amelie Oudea-Castera je kljub razgretemu političnemu ozračju v domovini odločno dejala, da ima »Francija med olimpijskimi igrami le eno sporočilo, ki ga mora poslati svetu: duh odprtosti, vključujoče narave in spoštovanja različnosti«.

Predsednik mednarodne atletske zvez Sebastian Coe, nekdaj pa prvi mož poletnih olimpijskih iger pred dvanajstimi leti v Londonu, je priznal, da so se njegovi francoski kolegi znašli v zadregi, a obenem dodal: »Pred 12 leti si nikakor ne bi želel parlamentarnih volitev tri tedne pred začetkom iger v Londonu, a to se dogaja in prepričan sem, da bodo v Franciji to uspešno prestali.«