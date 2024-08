Đoković: Nimam se za favorita

Srbski teniški as Novak Đoković, rekorder po številu osvojenih turnirjev za veliki slam, je le še zmago oddaljen od zlate kolajne na olimpijskih igrah. Že z uvrstitvijo v polfinale pariškega spektakla pa je dosegel svoj največji uspeh na največji športni prireditvi.

Konec polfinalnega prekletstva je veliko olajšanje za Đokovića, ki se je pri 37 letih v svojem četrtem polfinalu na OI ter na svojih petih igrah prvič v dolgoletni karieri prebil v finale, potem ko je v polfinalu s 6:4 in 6:2 premagal Italijana Lorenza Musettija. »Zdaj je težko zbrati vsa čustva, to so moje pete igre, prvič mi je uspelo priti v finale. Trikrat sem izgubil v polfinalu, ne bom se ustavil tukaj, grem naprej po zlato. Upam, da sem razveselil navijače v Srbiji in upam na najboljše v finalu,« je si je Đoković zaželel v pogovoru za RTS.

Na poletnih olimpijskih igrah 2008 v Pekingu si je Đoković z bronastim odličjem priigral svojo doslej edino olimpijsko kolajno. Štiri leta pozneje v Londonu in nato še v Tokiu 2021 je bil četrti. Njegova zadnja ovira v Parizu je Španec Carlos Alcaraz, ki je letos srbskega zvezdnika premagal v finalu Wimbledona, osvojil pa je tudi Roland Garros, kjer potekajo olimpijski boji.

Finalni tekmec Novaka Đokovića bo Španec Carlos Alcaraz. FOTO: Claudia Greco/Reuters

»Upam na najboljši razplet, doslej še nisem izgubil niza, on tudi ne. Vem, kaj predstavlja ta izziv, najtežjo tekmo doslej. Sem v finalu olimpijskih iger, dovolite mi, da to proslavimo,« je dodal Đoković.

Ko je svoj pogled usmeril proti finalu, je dodal, da je favorit dvoboja komaj 21-letni Španec. »Nimam se za favorita, ker je Alcaraz dokazal, da je trenutno najboljši igralec na svetu,« je dejal prvi nosilec olimpijskega turnirja, ki vseeno meni, da ima proti Alcarazu boljše možnosti na pariškem pesku kot na travnati podlagi v Wimbledonu. »Občutek imam, da sem drugačen igralec, kot sem bil v Wimbledonu,« je še zatrdil Srb.

Kar zadeva medsebojne dvoboje, sta poravnana pri 3:3.