Đokovića po olimpijski lovoriki preplavila čustva

Srbski teniški šampion Novak Đoković je vsem lovorikam, ki jih je že osvojil, dodal novo. V Parizu se je v blestečem slogu ovenčal z naslovom olimpijskega prvaka.

V izenačenem velikem finalu je Đoković po hudem boju, ki je trajal skoraj tri ure, strl odpor španskega zvezdnika Carlosa Alcaraza. Oba niza je dobil s 7:6, v prvi podaljšani igri je tekmecu prepustil tri točke, v drugi pa le dve. Izkoristil je že prvo zaključno žogico za skupno 99. lovoriko na svoji izjemno bogati športni poti.

Carlos Alcaraz (levo) je moral tokrat priznati premoč Novaku Đokoviću. FOTO: Claudia Greco/Reuters

Kako zelo veliko 37-letnemu Beograjčanu pomeni zlata kolajna na olimpijskih igrah, je pokazal po koncu dvoboja, ko so ga preplavila čustva. Po zmagi je padel na kolena, se začel tresti, pri čemer ni mogel več v sebi zadržati solz neizmerne sreče. Malo zatem je odkorakal na tribune, kjer so sedeli njegovi najbližji, vzel v naročje svojo hčerkico Taro in še naprej jokal kakor otrok.

»Nole«, ki se – zanimivo – ni imel za favorita v pariškem finalu, se je tako 21-letnemu Špancu na najlepši način oddolžil za nedavni poraz v zaključnem obračunu na odprtem prvenstvu Anglije v Wimbledonu. Za nameček je s tem uspehom prevzel tudi vodstvo, kar zadeva medsebojne dvoboje. V zmagah zdaj vodi s 4:3.