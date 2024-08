Lukanova ni našla stika z vodilnimi, ampak je izboljšala izid

Slovenska atletinja Klara Lukan je v finalu teka na 10.000 m na olimpijskih igrah v Parizu osvojila 20. mesto (31:45,15). Zlato si je pritekla Kenijka Beatrice Chebet, svetovna rekorderka, ki je že zmagala na teh olimpijskih igrah na pol krajši razdalji.

Srebro je z italijanskim rekordom osvojila Nadia Battocletti (30:43.35), ki je junija na domačem evropskem prvenstvu v Rimu zmagala tako na 5000 kot na 10.000 metrov.

Tretja je bila Nizozemka Sifan Hassan (30:44,12). Nizozemka etiopskih korenin je pred tremi leti na olimpijskih igrah v Tokiu osvojila izjemen trojček medalj z dvema zlatima na 5000 in 10.000 m ter bron na 1500 m.

Triindvajsetletna Lukanova je začela v skupini na repu, a za njo je bila nekaj časa tudi Hassanova. Ko so tekmice malo pospešile med šestim in sedmim kilometrom, je izgubila stik z vodilno trinajsterico in tekla okrog 20. mesta ter tam ostala do cilja.

Lukanova je v sedemčlanski slovenski atletski ekipi edina, ki je na teh olimpijskih igrah nastopila v dveh disciplinah, 2. avgusta se na 5000 metrov s časom 15:09,61 in skupno 22. izidom ni uvrstila v finale.

Šentjernejčanka je osebni rekord dosegla 19. maja na posebnem tekmovanju v Londonu s časom 31:13,18, državni rekord (31:06,63) pa je Helena Javornik dosegla z desetim mestom v finalu olimpijskih iger v Atenah leta 2004.

Za Lukanovo so to druge olimpijske igre, pred tremi leti je v japonski prestolnici odstopila. Pred slabima dvema mesecema je v Rimu na evropskem prvenstvu s petim mestom dosegla drugo najboljšo uvrstitev v slovenski reprezentanci za zlatom Kristjana Čeha v metu diska.

Slednji je bil v finalu teh olimpijskih iger četrti in je bron zgrešil za 90 cm. To je najboljši izid v slovenski atletski ekipi v Parizu.