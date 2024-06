Mia Krampl olimpijske kvalifikacije sklenila na sedmem mestu

Športna plezalka Mia Krampl je v kvalifikacijah za olimpijske igre v madžarski Budimpešti zasedla končno sedmo mesto v kombinaciji. Že dan prej si je zagotovila olimpijsko vozovnico. To je med moški prejel tudi Luka Potočar, medtem ko je bila že prej na olimpijske igre v Pariz uvrščena prva zvezdnica tega športa Janja Garnbret. Mia Krampl si je v soboto s sedmim mestom v polfinalu, četrta je bila po težavnosti in 12. na balvanih, priplezala finale in olimpijsko vozovnico.

V nedeljo je na balvanih dosegla sedmi izid (24,5), v težavnosti pa je bila peta (57,1), kar je zadoščalo za končno sedmo mesto z 81,6 točke. Slavila je Američanka Brooke Raboutou (159,8) pred Japonko Miho Nonaka (156) in Britanko Erin McNeice (137,5).

»Zagotovo je bilo iz psihičnega vidika tokrat lažje plezati. V soboto mi je odleglo in ni bilo tega pritiska, zaradi česar sem lahko šla zgolj uživat in dala vse od sebe. Telesno se je poznalo, da so za menoj naporni tekmovalni dnevi,« je dejala Mia Krampl. »V soboto sem vsem govorila, da se nočem veseliti, dokler tekme ni konec. Imela sem še finale. S tako miselnostjo sem šla v tekmo. Želela sem kljub izpolnjenim ciljem dobro odplezati. Realno bom to, kaj se dogaja, dojela šele, ko pridem domov in bom vse v miru premlela v glavi. Potem pa hitro nazaj trenirati za Pariz,« je še dodala druga slovenska potnica na OI.

Na njih je sicer nastopila že v Tokiu pred tremi leti in zasedla končno 18. mesto. Tam je olimpijska prvakinja postala Garnbretova.

Dosegel glavni cilj

V polfinalu sta od Slovenk nastopili tudi Vita Lukan, ki je osvojila 18. mesto, in Lucija Tarkuš, ki je bila 19. Sara Čopar je po 25. mestu obstala v kvalifikacijah. Pri moških se Luka Potočar sicer po 12. mestu v polfinalu ni uvrstil v nedeljske boje najboljše osmerice, a je kljub temu dosegel glavni cilj – uvrstitev na OI. V soboto je bil 11. v težavnosti in 13. na balvanih.

V madžarski prestolnici so slovenske barve zastopali še Martin Bergant, ki je tekmovanje končal na 23. mestu, Anže Peharc na 28. in Zan Lovenjak Sudar na 41. mestu. Pri moških je tekmovanje v Budimpešti dobil Francoz Sam Avezou (105,6) pred Korejcem Lee Dohyunom (98,6) ter Čehom Adamom Ondro (92,4).