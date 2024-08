Nadal in Alcaraz izpadla, Šwiatek v polfinale

Prva teniška igralka sveta, Poljakinja Iga Šwiatek, se je prebila v polfinale olimpijskega turnirja v Parizu. Njena tekmica iz ZDA Danielle Collins je v odločilnem tretjem nizu pri rezultatu 4:1 dvoboj predala zaradi poškodbe. Pri moških se je medtem kot zadnji v četrtfinale prebil branilec naslova iz Tokia, Nemec Alexander Zverev.

Šwiatek je prvi niz proti osmi nosilki turnirja dobila s 6:1, za kar je potrebovala pol ure. Drugi niz je pripadel Američanki (6:2), ki pa je v tretjem nizu zaradi zdravstvenih težav predala dvoboj pri zaostanku 1:4.

Prva igralka sveta Iga Šwiatek se je uvrstila v polfinale. FOTO: Patricia De Melo Moreira/AFP

V polfinale se je uvrstila tudi šesta nosilka, Kitajka Zheng Qinwen, ki je po treh urah z izidom 6:7 (4), 6:4 in 7:6 (6) ugnala Angelique Kerber. Nemka, zmagovalka treh turnirjev za grand slam (Melbourne in New York 2016 ter Wimbledon 2018) in nosilka srebrne kolajne na OI 2016, je pred začetkom turnirja v Parizu napovedala, da bo po olimpijskih igrah končala kariero.

V prvem polfinalu se bosta tako pomerili Šwiatek in Zheng. V drugem bo Slovakinja Anna-Karolina Schmiedlova izzvala Hrvatico Donno Vekić, ki je v zadnjem četrtfinalu po skoraj treh urah s 6:4, 2:6 in 7:6 (8) ugnala Ukrajinko Marto Kostjuk.

V četrtfinalu se bo Aleksander Zverev pomeril z Lorenzom Musettijem. FOTO: Edgar Su/Reuters

V moški konkurenci je moral v tretjem krogu turnirja četrti nosilec Danil Medvedjev, sicer eden redkih ruskih športnikov, ki v Parizu lahko nastopa pod nevtralno zastavo, priznati premoč Kanadčanu Felixu Auger-Aliassimu. Ta je slavil s 6:3 in 7:6 (5) in se bo v četrtfinalu pomeril s šestim nosilcem, Norvežanom Casperjem Ruudom.

Branilec olimpijskega zlata iz Tokia in tretji nosilec turnirja Zverev je v večernem dvoboju premagal Avstralca Alexeia Popyrina s 7:5 in 6:3. V četrtfinalu mu bo nasproti stal Italijan Lorenzo Musetti.

Pred tem sta se v četrtfinale že uvrstila prvi in drugi nosilec turnirja, Novak Đoković in Carlos Alcaraz. Srba sedaj čaka Grk Stefanos Cicipas, Španca pa Američan Tommy Paul.

Zvečer je sicer Alcaraz igral tudi dvoboj v konkurenci dvojic, kjer je z rojakom Rafaelom Nadalom z 2:6 in 4:6 izgubil proti Američanoma Austinu Krajiceku in Rajeevu Ramu.

Nadal je po zgodnjem slovesu s turnirja spregovoril o prihodnosti. Na vprašanje, ali se bo odpravil v ZDA, kjer že potekajo dogodki pred odprtim prvenstvom ZDA, je dejal: »Zdi se, da ne, vendar vam bom kmalu sporočil. Ne morem vam dati jasnega odgovora, potrebujem nekaj časa, vendar se mi zdi težko.«

»V tej fazi svoje kariere igram za te občutke, bolj za čustva kot za rezultate. V karieri sem osvojil dovolj, veliko več, kot sem kadarkoli sanjal. Gre mi za uživanje v različnih izkušnjah in to je še ena življenjska izkušnja, ki jo lahko delim s Carlosom, izjemnim igralcem, za katerega mislim, da bo seveda eden izmed najboljših v zgodovini tega športa,« je poslovilni nagovor z olimpijskega turnirja sklenil 38-letni Nadal.