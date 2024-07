Alcaraz nima miru, Španci raje v samostanu, Slovenci tresli tribuno

Alcaraz v olimpijski vasi nima miru

Mladi španski teniški zvezdnik Carlos Alcaraz v olimpijski vasi športnikov nima veliko miru. »Selfie« z njim je namreč ena od najbolj zaželenih fotografij med olimpijci z vsega sveta. Komaj 21-letni zvezdnik za zdaj uživa v olimpijski izkušnji in se z veseljem odzove na vse prošnje. Medtem pa se je izkušenejši, 16 let starejši Novak Đoković odločil, da tokrat ne bo bival v olimpijski vasi. Srb meni, da ga je »pomp« okoli njega stal boljše predstave v Tokiu, ko je bival skupaj s športniki. Tako Španec kot Srb sta uspešno začela olimpijski turnir v Rolandu Garrosu.

Napačna himna Južnega Sudana

Ko so košarkarji Južnega Sudana v nedeljo igrali prvo olimpijsko tekmo v zgodovini države, so za uvod doživeli hladen tuš. Prireditelji so namreč pred tekmo s Portorikom afriški ekipi zavrteli napačno himno. Igralci in navijači Južnega Sudana so sprva reagirali šokirano, potem pa so košarkarji z rokami na srcih simbolično pokazali povezanost. Gledalci so jih nagradili s spodbudnim aplavzom, prireditelji pa so nato hitro našli pravi posnetek in košarkarje Južnega Sudana razveselili še s pravo himno. To je bil sicer že drugi podoben spodrsljaj v Parizu, v petek so med slavnostnim odprtjem južnokorejsko ekipo pomotoma predstavili kot Severno Korejo, kar je v Južni Koreji sprožilo val negodovanja.

Avstralci pripeljali 460 športnic in športnikov

Avstralska pošta bo uspehe z olimpijskih iger v Parizu počastila na svojstven način. Tako bo vsakemu avstralskemu dobitniku zlatega odličja namenila uradno znamko, je poročala spletna stran 9news. Znamke bodo začeli izdajati takoj po zmagi, na njih pa bodo fotografije z uradne podelitve kolajn. Eden direktorjev avstralske pošte Josh Bannister je dejal, da je ta odločitev za znamke zgodovinska počastitev olimpijskih zmagovalcev. »Avstralska pošta je ponosna na neverjeten talent v avstralski olimpijski vrsti,« je dodal Bannister. Avstralci imajo na voljo kar nekaj kandidatov za olimpijsko zlato v Parizu, saj so v Francijo pripeljali 460 športnic in športnikov v 33 športih.

Južnoafričani na vojaških poligonih

Pri izbiri nastanitve v času olimpijskih iger so bili po oceni italijanske tiskovne agencije ANSA najbolj izvirni španski lokostrelci, ki so tekmovanje pričakali v popolni tišini samostana iz dvanajstega stoletja v Kataloniji. Vsak član ekipe naj bi se posvetil meditaciji in iskanju samega sebe. Poseben prostor je našel tudi italijanski kolesar Filippo Ganna. Pred vožnjo na čas, v kateri je osvojil srebrno medaljo, je bil nekaj časa v planinski koči na nadmorski višini 2800 metrov v masivu Monte Rosa, med tem pa je imel izklopljen mobilni telefon. Južnoafriška reprezentanca v ragbiju 7 in španski judoist Fran Garrigos so se pripravljali na vojaških poligonih.

Tresle so se tribune

Na odbojkarski tekmi med Slovenijo in Kanado v pariški južni dvorani 1 sicer pretiranega tresenja ni bilo, a dvoboj prej med domačini Francozi in Srbi je na novinarski tribuni pod vrhom montažne dvorane pustil nelagodne občutke. Ob izjemnem vzdušju, ki so ga pripravili domači navijači, se je tribuna pošteno tresla in zibala v vse smeri. Najbolj pa so se tribune pozibavale naprej in nazaj ob zdaj že slovitem vzkliku ob uspešnem bloku »monster block«. Richterjeva lestvica za merjenje jakosti potresov bi ob tem zagotovo zabeležila vsaj nezanemarljivo številko.