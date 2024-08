Najbolj kul oseba v Parizu

31-letna srebrna južnokorejska strelka Kim Yeji je v disciplini zračna pištola na 10 metrov morala priznati premoč 19-letni rojakinji Oh Ye-jin, a je zato požela več slave na spletu. Zahvaljujoč svojemu slogu in pojavi ter nonšalantnosti so ji nekateri ljubitelji olimpijskih iger in uporabniki družbenih medijev nadeli naziv »najbolj kul osebe«. Posebej jih je navdušil njen posnetek izpred nekaj mesecev, ko je s črno kapo z nazaj obrnjenim šiltom in očali, ki so videti, kot bi bila vzeta iz znanstvenofantastičnega filma (gre za posebna strelska očala, ki športnikom pomagajo osredotočiti se na tarčo) v Azerbajdžanu postavila nov svetovni rekord na razdalji 25 metrov.

Omenjeni posnetek, objavljen na omrežju X, je v nekaj dneh zbral več kot 7 milijonov ogledov in strelki zagotovil množico novih oboževalcev. Po spletu so zaokrožili tudi posnetki njenega nedeljskega nastopa, pri čemer so bili ljudje očarani le ne nad njeno nonšalanco, temveč tudi njeno črno jakno Fila, strelskimi čevlji Sauer in plišasto igračo slona, ki ji je med tekmovanjem visela iz žepa. Fotografija, na kateri je Kim Yeji obrnjena proti tarči, nekoliko nagnjena nazaj, leva roka ji počiva ob boku, v desni pa drži pištolo, je bila na omrežju X deljena s številnimi komentarji občudovanja, ki so hvalili njeno samozavest, karizmo in umirjenost, in všečkana več stotisočkrat. Lastnik platforme Elon Musk je medtem komentiral, da bi morala strelka »igrati v akcijskem filmu«.

Uvrstitev Kim in Oh na olimpijske stopničke sicer zrcali uspešnost Južne Koreje v streljanju, saj si je država na vseh poletnih olimpijskih igrah od leta 2000 priborila medalje v tej disciplini.