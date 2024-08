Neža Klančar z državnim rekordom v finale na 50 metrov prosto

Plavalka Neža Klančar se je uvrstila v olimpijski finale na 50 metrov prosto. V polfinalu je v Parizu plavala 24,40 in dosegla nov državni rekord, po obeh polfinalnih skupinah pa je bil njen dosežek dovolj za delitev sedmega mesta, s čimer si je zagotovila finale. Švedinja Sarah Sjöström je s 23,66 dosegla nov olimpijski rekord.

Klančarjeva je plavala v prvi skupini polfinala. S časom 24,40 je močno izboljšala svoj osebni in državni rekord, ki ga je dosegla dopoldne v predtekmovanju (24,64), to pa je bilo dovolj za delitev četrtega mesta v skupini s Kitajko Qingfeng Wu. Pred njima so končale Poljakinja Katarzyna Wasick (24,23), Kitajka Yufei Zhang (24,24) in Avstralka Shayna Jack (24,29).

V drugi skupini pa so bile nato hitrejše le tri. Poleg Sjöströmove še Američanka Gretchen Walsh (24,17) in Avstralka Meg Harris s 24,33.

Finale v tej disciplini bo na sporedu v nedeljo ob 18.30.