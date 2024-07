Olimpijski krogi na Eifflovem stolpu za vedno

Francoska prestolnica Pariz želi olimpijske kroge, nameščene na Eifflovem stolpu, obdržati za stalno. Županja Anne Hidalgo je prepričana, da bi morali tri simbole iger ohraniti kot dediščino. Prvič, to so olimpijski krogi na Eifflovem stolpu, je dejala. Kot druga dva simbola je omenila žaro za olimpijski ogenj in kipe žensk.

»Trije simboli so, ki bi jih morali ohraniti kot dediščino,« je za televizijo France Bleu Paris povedala županja. Kot prvi simbol je omenila olimpijske kroge na Eifflovem stolpu.

Nato je omenila žaro za olimpijski ogenj. Ta stoji pod ogromnim balonom v vrtu Tuileries, iz nje pa se vsako noč dvigne plamen.

Po zaključku iger si želi po mestu tudi postaviti »kipe lepih žensk«, ki so se med otvoritveno slovesnostjo dvignile iz Sene in predstavljajo pomembne osebnosti. »Že dolgo mislim, da bodo v Parizu v dobrih rokah, zlasti v 18. okrožju. Ti trije čudoviti simbolni umetniški predmeti si zaslužijo našo popolno pozornost,« je dejala.

Mednarodni olimpijski komite (Mok) je odprt za županjine želje. »Če mesto ali regija želi obdržati olimpijske kroge, smo tega veseli,« je dejal tiskovni predstavnik Moka Mark Adams. Odločitev je v rokah vodstva mesta, je dodal.

Pet prepletenih obročev, ki so skupaj široki 29 metrov in visoki 15 metrov, je na višini 60 metrov med prvim in drugim nadstropjem pritrjenih na stran Eifflovega stolpa, ki je obrnjena proti Seni. Vsak od njih ima premer devet metrov.