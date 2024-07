Savškov bron je odnesel videosodnik, ne pariške brzice

V nadaljevanju preberite:

V izjemni kulisi polnih tribun prenovljenega veslaškega štadiona na podeželju, dobrih 40 kilometrov od centra Pariza, je Benjamin Savšek lovil še drugo olimpijsko odličje v karieri. Po zlatu v Tokiu je bil znova v krogu favoritov, a je tokrat vmes posegel videosodnik, ki je Savšku pripisal 50 sekund kazni zaradi domnevno namernega odmikanja vrat. Če bi Beni dobil le pribitek dveh sekund za dotik vratc, bi se Slovenija veselila prvega odličja na pariških igrah, tako pa je Savšek olimpijski nastop v finalu končal na predzadnjem 11. mestu.

»Težko se sprijaznim s to odločitvijo, sem precej razočaran. Zagotovo nisem namerno odrinil vratc, mogoče sem nekoliko preveč napadel ta vrata in val me je privzdignil, zadel sem kol in nato sem moral veslo nekako spraviti skozi vratca, da sem lahko nadaljeval. Sodnik je to ocenil kot namerno odmikanje vratc za kazen 50 sekund, tega ne morem razumeti,« je bil vidno potrt Savšek, čeprav je minilo kar nekaj časa, preden je prišel skozi mešano cono. Razumljivo, tudi tuje medije je zanimalo, zakaj natanko je nosilec zlatega odličja iz Tokia ostal praznih rok.

Po dotiku vratc je Savšek nadaljeval v svojem ritmu, v drugi polovici je še nekoliko bolj pritisnil na plin in ob prihodu v cilj prevzel vodstvo, a se je ob njegovem imenu izpisala zlovešča zvezdica, čez dobro minuto pa še pribitek 50 sekund. Savškov čas bi bil dovolj za bron in cilj 37-letnika bi bil izpolnjen … »Takšna sporna odločitev se mi ni zgodila prvič v karieri, res je težko, ko se ti zgodi na tako pomembni tekmi. Sodnik pri vratcih je med vožnjo dosodil navaden dotik, zato sem nadaljeval na polno, potem pa je vmes posegel videosodnik,« je Savšek pojasnil, kako je sporne trenutke doživljal v čolnu in potrdil, da niti razmišljal ni o tem, da ga lahko doleti najhujša kazen.