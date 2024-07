Ker je Pariz poseben, morajo biti tudi igre posebne

V nadaljevanju preberite:

Danes bo na OI finale kanuistov v slalomu na divjih vodah. Obraz olimpijskih iger v Parizu, prvih v Evropi po Londonu 2012, je Tony Estanguet, s katerim se je Benjamin Savšek meril na začetku kariere. Trikratni olimpijski prvak v kanuju je vodil pariško kandidaturo, ko je bila uspešna, pa je že skoraj sedem let vodja organizacijskega odbora Pariza 2024.

Priprave na Pariz 2024 so zaznamovali tudi covid-19, ruska agresija na Ukrajino, inflacija ... »Gre za to, da imaš vedno pripravljene rešitve. Tudi med temi igrami smo in bomo naleteli na ovire, vendar jih bomo skupaj premostili. Če je načrtovan proračun štiri milijarde evrov in imaš 15-odstotno inflacijo, imaš težavo,« je med drugim povedal Estanguet.

Kaj je še povedal šampion, kaj je zaznamovalo njegovo kariero?