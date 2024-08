Orjak iz Podvincev živčen in zakrčen

Olimpijske igre so le nekaj posebnega, igrajo oziroma nastopijo tudi živci. Očitno je bilo tako tudi pri slovenskem asu v metu diska Kristjanu Čehu, ki sicer v Parizu nastopa na svojih drugih OI. V kvalifikacijah je s 64,80 m namreč dosegel »le« deveti izid in se prebil v finale, ki bo v sredo ob 20.35. »Nisem najbolj zadovoljen, a glavni cilj je bil, da pridem v finale. V prvem metu sem bil zelo živčen, disk je prehitro poletel v zrak in potem tudi hitro padel. V drugem metu sem bil preveč 'zakrčen', tudi tretji poskus ni bil dober. Vedno nerad napovedujem kolajne, zadovoljen bom, če mi bo v finalu uspel tehnično dober met, potem bodo tudi daljave dobre,« je strnil nastop.

Potem je izpostavil prepričanje, da bo v finalu nastopil veliko bolje. »Že po drugi seriji sem vedel, da bo daljava, ki sem jo dosegel, dovolj za finale. Bil sem dva metra pred tistimi, ki so bili na meji uvrstitve v finale. Nihče me ni presenetil, vsi favoriti so storili, kar je bilo treba. Kvalifikacije tako ali tako nikoli niso najboljša tekma, vsi se pripravljamo za finale,« je dodal.

Že pogleduje proti finalu. FOTO: Kiril Kudrjavcev/AFP

Kristjan Čeh je sicer nastopil v drugi skupini. Prvi met se mu ni posrečil, orodje je previsoko letelo in pristalo pri okrog 61 m. Nato je namerno prestopil, da merilcem ni bilo treba opraviti svojega dela. Tako diskobolos iz Podvincev ni izpolnil svojih želja, da bi že s prvim metom v kvalifikacijah opravil svoje. Nato se je na drugo mesto v skupini povzpel z metom 64,80 m, kar je bilo tedaj skupno osmo mesto. Po poskusu je pogledal v tla in zmajeval z glavo.

Kmalu nato ga je prehitel še Jamajčan Roje Stona (65,32 m). Čehov tretji in zadnji poskus je meril 64,56 m. S tem je končal na tretjem mestu v skupini in skupno devetem.