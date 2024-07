Po napadih spet vozi sedemdeset odstotkov francoskih hitrih vlakov

Zaradi več napadov na omrežje francoskih hitrih vlakov TGV, ki so včeraj prizadeli 800.000 potnikov, danes na najpomembnejših relacijah vozi sedemdeset odstotkov hitrih vlakov. Oviran železniški promet pričakujejo še jutri. Odgovornosti za napade še ni prevzel nihče, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Francosko železniško podjetje SNCF je danes sporočilo, da bodo na relacijah proti severu države, Bretaniji in jugozahodu vlaki vozili v sedemdesetih odstotkih običajne zmogljivosti.

Zaradi napadov je bilo odpovedanih več prihodov in odhodov vlakov. FOTO: Thibaud Moritz/Afp

Pri SNCF so v izjavi za javnost poudarili, da so zaposleni vsp noč delali v zahtevnih razmerah in dežju, da bi kar se da izboljšali prometno zmogljivost najbolj obljudenih železniških relacij, ki so jih ohromili napadi. Po navedbah AFP bo železniški promet na severu države oviran tudi v nedeljo.

Francosko železniško podjetje SNCF je v petek sporočilo, da je bilo v četrtek zvečer žrtev obsežnega napada s ciljem ohromiti omrežje hitrih vlakov TGV. Napadalci so omrežje med drugim napadli z namernimi požigi. Zaradi napadov je bilo odpovedanih tudi več vlakov Eurostar med Parizom in Londonom.