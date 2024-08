Polne tribune, natrpani vagoni in zlata slovenska zabava na pariških tleh

V nadaljevanju preberite:

Dober teden dni večina slovenske odprave in z njimi tudi poročevalci že bivamo v Parizu, Andreja Leški na Marsovem polju pod Eifflovim stolpom pa je zagotovila, da se bo teden močno vtisnil v spomin. V tem obdobju se je namreč Pariz močno spremenil. V prvih dneh je vladalo zatišje pred viharjem, tribune so samevale, nato so gledalci od petkove uvodne slovesnosti, ki tudi v nalivu ni izgubila blišča, zagotavljali fantastično kuliso. Dejstvo je, da si v tekmovalnem kontekstu začetek OI 2024 zasluži visoko oceno.

Ameriški mediji so v dneh pred začetkom iger poročali o 500.000 vstopnicah, ki so ostale na voljo, a pariški prireditelji niso bili v skrbeh. V rokometni dvorani so tribune polne že ob 9. uri zjutraj, ko domača izbrana vrsta še zajtrkuje v hotelu. Na ogromni tribuni vodnega štadiona ob slavju Nicolasa Gestina prav veliko sedežev ni ostalo prostih, ob hrupu iz Velike palače (Grand Palais), ki gosti sabljaške boje, gledalcem piska v ušesih.

Svoj košček v zlati olimpijski sestavljanki je dobila tudi Andreja Leški. Nanj je čakala tri leta dlje, kot je želela in si nenazadnje zaslužila, a je bila njena potrpežljivost nagrajena. V Tokiu bi jo pričakale prazne tribune, v Parizu se je borila v dvorani, kjer prostih sedežev že dolgo ni več na voljo. V Franciji je judo zelo priljubljen in če tekmuješ v enaki kategoriji kot velezvezdnica Clarisse Agbegnenou, je spektakel zagotovljen.