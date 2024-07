Zlata Andreja je vsem pokazala, da sodi v šampionske čevlje

V nadaljevanju preberite:

Pariški led je prebit, slovenska reprezentanca ima prvo odličje. In ne le to, Slovenija slavi novo olimpijsko prvakinjo! Andreja Leški je v slogu največjih športnih šampionov prehodila pot od prvega kroga do finala, vmes dvakrat zaostajala, a se ni zmedla. V polfinalu je strla domačo favoritko Clarisse Agbegnenou, v finalu pa s končnim prijemom potrdila zlato odličje. »Raznaša me od čustev, preprosto ne vem, kako bi to izrazila. Prekrasno je,« so bile prve besede nove olimpijske prvakinje.

Najbolj vroč dan pariškega poletja je pod Eifflovim stolpom na Marsovem polju, ki gosti judoistične dvoboje, za slovensko reprezentanco od prvega dvoboja Andreje Leški in ippona po manj kot minuti obetal zelo veliko. Vročica v dvorani je rasla vzporedno z zunanjo temperaturo, slovenska judoistična pravljica, ki na olimpijskih igrah brez prestanka traja vse od Aten 2004, pa je dobila novo poglavje. In v njem je bila glavna akterka ta čas prva dama slovenskega juda.

Primorka, ki je judu zapisana od petega leta in je prek koprskega kluba prišla v Ljubljano, po številnih rošadah pa še do trenerja Luke Kuralta, je končno dobila priložnost pod olimpijskimi krogi. Zaslužila bi jo že v Tokiu, bila je v elitni peterici na svetovni lestvici, a so pravila v judu neizprosna. Reprezentanco lahko na OI zastopa le ena tekmovalka in interni dvoboj v kategoriji do 63 kilogramov je pripadel Tini Trstenjak, ki se je iz Tokia vrnila s srebrom.