Pred Marseillom se pripravlja novo slovensko slavje

Krog slovenskih favoritov za odličja je na tokratnih olimpijskih igrah širši po zaslugi Koprčana Tonija Vodiška, ki je v kajtanju odlično na poti, da osvoji novo olimpijsko odličje za Slovenijo. Vodišek si je v prvih štirih tekmovalnih dneh priboril najboljše izhodišče, v jutrišnjih plovih za odličja potrebuje le še eno zmago, da bi se okitil z zlatom.

Jadranje v razredu formula kite je eden od najbolj atraktivnih, zagotovo pa najhitrejši šport na olimpijskih igrah, kjer tekmovalci z desko in padalom na vodi presežejo hitrosti 70 km/h, zato v tem športu pogosto pride tudi do poškodb. Med tiste, ki najbolje obvladujejo desko in veter, sodi 24-letni Toni Vodišek.

Žal je jadranje v vseh razredih nekoliko odmaknjeno od pariškega srca olimpijskih iger, tekmovanja potekajo v zalivu pred Marseillom, kjer je Vodišek veliko časa na vodi preživel že v pripravah na olimpijske igre, tako da ga razmere niso presenetile. Vreme pa v teh dneh ni najbolj naklonjeno tekmovalcem, v nedeljo so uspeli izpeljati štiri regate in Vodišek je prevzel skupno vodstvo, v naslednjih treh dneh pa le še tri, zato so pred plovom za kolajne opravili le 7 od predvidenih 16 plovov. Da je tekma regularna, so potrebovali vsaj šest plovov.