Toni Vodišek drvi proti zlati lovoriki

Koprčan Toni Vodišek na olimpijskih igrah spet vodi v formuli kite. V Marseillu, kjer potekajo boji pod petimi krogi v jadranju, je v današnjih plovih osvojil prvo in 13. mesto in se prebil na vrh.

Pred tem je zmagal tudi v tretji regati, ima pa še drugo, tretje, peto in deseto mesto. Slednje in 13. se mu kot najslabša izida črtata iz seštevka. Slovenski as ima tako kot vodilni na svojem računu dvanajst točk.

Pred današnjima regatama je bil z enakim številom točk kot 24-letni Koprčan na vrhu Singapurec Maximilian Maeder, ki je po enajstem in četrtem mestu zdrsnil na drugo s 15 točkami. Njegov najslabši izid je bil odstop v četrtem plovu, črta pa se mu tudi šesti plov (11.).

Na skupnem tretjem mestu je po današnjem petem in 20. mestu Avstrijec Valentin Bontus, ki ima 17 točk, tako da za Vodiškom zaostaja za pet točk.