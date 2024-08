(KOMENTAR) Zamujene priložnosti le ogrevanje za pariški vrhunec

V nadaljevanju preberite:

Slovenske ekipe so presegle pričakovanja. Rokometaši še niso rekli zadnje besede, žal pa je zlata odbojkarska generacija pot zaključila že v četrtfinalu, proti reprezentanci Poljske, ki je igrala kot v transu. Z malo sreče in drugačnim razpletom skupinskega dela – Slovenci so za »nagrado« za zmago nad Francozi dobili dvoboj s prvo reprezentanco sveta – bi tudi Tine Urnaut s soigralci danes še bil v boju za odličja, tako pa so včeraj odleteli domov. Razočaranja na sprejemu v Slovenski hiši ni skrival nihče, čez nekaj dni ga bosta zamenjala ponos in zavedanje, da so ustvarili nekaj velikega. In slovensko odbojko dvignili v sam svetovni vrh.