Več kot sto športnikov vrnilo olimpijske kolajne

Več kot sto športnikov je po olimpijskih igrah v Parizu zaradi slabe kakovosti vrnilo svoje kolajne organizatorjem, trdi poročilo francoskega dnevnika La Lettre. Težave so v večini nastale pri bronastih kolajnah, bron je bil menda poškodovan, na nekaterih odličjih ga je načela tudi rja. Slovenski športniki v Parizu brona niso osvojili.

Številni športniki so svoje nezadovoljstvo in zgražanja izražali po spletnih omrežjih, objavljali so tudi fotografije, kako njihova dragocena kovina razpada. Prvi, kot na primer ameriški rolkar Nyjah Houston, ki se je norčeval iz krušenja kovine, so se oglasili že med igrami, zadnji pritožbi pa sta prišli pred dnevi od plavalcev Clementa Secchija in Yohanna Ndoye-Brouarda, Francoza sta bila tretja s štafeto 4 x 100 metrov. Secchi je svojo medaljo poimenoval krokodilja koža.

Medalje je oblikoval francoski prestižni draguljar Chaumet, vgrajene pa so s kosom železa, vzetega z Eifflovega stolpa med prenovo v 20. stoletju. Težave so menda nastale zaradi prepovedi uporabe komponente v medaljah in pomanjkanja časa za testiranje. Odličja je izdelalo podjetje Monnaie de Paris, njegovo vodstvo so po poročanju dnevnika La Lettre odpustili.

Bronaste medalje so običajno mešanica bakra, cinka in kositra. Bron naravno oksidira, ko je izpostavljen zraku in vlagi. Kako hitro se bron razgradi, je odvisno od deleža kovin v zlitini, čeprav cenejše kovine pogosto pospešijo proces.



Slovenija je v Parizu osvojila dve zlati in eno srebrno kolajno. FOTO: Fabrice Coffrini/AFP

»Organizacijski odbor olimpijskih iger sodeluje z Monnaie de Paris, institucijo, ki smo jo zadolžili za proizvodnjo in nadzor kakovosti medalj. Želimo najti vzrok, da bi težave lahko razumeli. Poškodovane medalje bodo sistematično zamenjali in bodo enake kot izvirne. Postopek zagotavljanja zamenjav bi se moral v sodelovanju z nacionalnimi komiteji začeti v prihodnjih tednih,« so za Mail Sport povedali organizatorji.