Bach: Trump je športni navdušenec, zato ni treba skrbeti za OI in SP v ZDA

Donald Trump, novoizvoljeni predsednik ZDA, je še pred svojo drugo prisego spet povzročil mednarodne polemike in sprožil tudi nekaj dvomov v športu. »Nikomur ni treba skrbeti za svetovno prvenstvo v nogometu in olimpijske igre v ZDA,« je prepričan predsednik Mednarodnega olimpijskega komiteja (Mok) Thomas Bach, poroča nemška tiskovna agencija DPA.

»Po srcu je ljubitelj športa,« je Bach povedal o Trumpu in dodal: »Bil je vključen v fazo prijav in kandidatur za oba dogodka in je na tak ali drugačen način vodil kampanjo za svetovno prvenstvo in olimpijske igre, zato sem prepričan, da bo podprl oba športna dogodka.«

Trump je pred kratkim med drugim razburil z grožnjami Kanadi, zgrozil je, da jo bo gospodarsko pritisnil, želel bi si jo celo združiti z ZDA. Razjezil je tudi Mehiko, objavil je, da želi Mehiški zaliv preimenovati v »Ameriški zaliv«.

Tako Mehika kot Kanada bosta skupaj z ZDA gostili svetovno nogometno prvenstvo leta 2026.



Trump je imel pred kratkim tudi besedni spopad z guvernerjem Kalifornijein vodilnimi mesta Los Angelesa. Razlog so bili siloviti gozdni požari. Bach v teh sporih ne vidi razloga za skrb glede dveh velikih športnih dogodkov v ZDA.

Izkusil je tudi zelo odprto izmenjavo mnenj z ameriškim predsednikom v Beli hiši med Trumpovim prvim mandatom.

Bach je dejal, da je čestital Trumpu za uspeh na volitvah novembra lani. Vendar pa odhajajoči predsednik Moka v zadnjih mesecih svojega mandata ne želi nadaljnjih izmenjav mnenj s Trumpom.

»Mislim, da ne bi bilo pošteno in prav, tudi glede mojih naslednikov, da bi spet tukaj iskal kontakt z njim in s tem morda vplival na kakšne odločitve, ki bodo potem v pristojnosti mojega naslednika,« je pojasnil Bach.



Novi predsednik Moka bo izvoljen sredi marca letos, v tekmi za to najvišjo funkcijo v športu je sedem kandidatov. Trump pa bo kot predsednik ZDA prisegel 20. januarja.