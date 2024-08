Presegel Carla Lewisa in Michaela Phelpsa

V nadaljevanju preberite:

Stari Grki so zakon, stari Rimljani (malce?) manj. Na sporedu olimpijskih iger je tudi rokoborba v grško-rimskem slogu, ta šport je denimo v Sloveniji »priljubljen« le v severovzhodnem delu dežele na sončni strani Alp. Če pa na olimpijskih igrah nekdo v istem športu in težnostni kategoriji osvoji pet zaporednih zlatih odličij, potem mu do gležnjev ne sežejo niti Michael Phelps, Carl Lewis, Al Oerter, Katie Ledecky ... Kubanec Mijain Lopez Nuñez si je namreč na OI v Parizu »prirokoborbal« še peto kolajno najsijajnejšega leska v »super« težki kategoriji do 130 kilogramov. »Vau«, lepo počasi, najprej moramo ponovno vdihniti! Več o rokoborski legendi v članku.