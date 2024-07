Quincy Wilson popravil svetovni rekord do 18 let in si odprl vrata Pariza

Šestnajstletni Američan Quincy Wilson se je izkazal s 44,20 sekunde v teku na 400 m na atletskem mitingu v Gainesvillu na Floridi in popravil svetovni rekord do 18 let. Njegov rojak Christian Taylor, dobitnik zlatih olimpijskih medalj v troskoku v letih 2012 in 2016 ter štirikratni svetovni prvak, pa se je poslovil od tekmovanj.

Taylor, ki je bil s 16,14 m peti, je požel množične ovacije na štadionu Univerze na Floridi, kjer je bil študent in zdaj velja za legendo. Zmagal je domačin Russ Robinson (16,91 m).

Wilson je bil šesti na ameriških kvalifikacijah prejšnji mesec v Eugenu in si je tedaj priboril tudi možnost, da nastopi v štafeti na 4 x 400 m na olimpijskih igrah v Parizu. Sedaj ima šesti izid sezone na svetu in drugega med tekači ZDA na štadionski krog, kjer je bil letos najhitrejši njegov rojak Quincy Hall (43,80). Če bi Wilsona dali v štafeto v Parizu, bi postal najmlajši atlet ZDA na OI in bi presegel Jima Ryuna, ki je bil leta 1964 v Tokiu star 17 let.

Dobitnik srebrne medalje s SP 2023 Erriyon Knighton iz ZDA je zmagal na 200 m z 19,92 sekunde, Liberijec Emmanuel Matadi pa je na 100 m z 9,91 sekunde edini tekel pod 10 sekundami.

Na 800 m je bila prva Kenijka Dorcus Ewoi v minuti in 58,19 sekunde, Athing Mu pa je bila šele peta (2:00,29). Slednja je prejšnji mesec padla na kvalifikacijah ZDA za OI in izgubila možnost, da bi ubranila olimpijsko zlato iz Tokia.