Slovenci proti Nemcem brez Ferlina in Gabra

Slovensko moško rokometno reprezentanco v nedeljo čaka zadnja tekma skupinskega dela olimpijskega turnirja v Parizu. Na tekmi proti Nemčiji, ki bo na sporedu ob 14. uri, bo nastopila brez vratarja Klemna Ferlina in krožnega napadalca Mateja Gabra. Namesto njiju bosta nastopila vratar Urh Kastelic in krožni napadalec Kristjan Horžen.

Ferlin ima že dlje časa težave s kolenom, ki na srečo niso hujše narave, medtem ko si je Gaber tik pred olimpijskimi nastopi poškodoval mečno mišico. Krožni napadalec se je po intenzivnih terapijah v ekipo vrnil že na drugi tekmi, stisnil zobe in Sloveniji pomagal do treh zmag.

Tako Ferlin kot Gaber se bosta lahko v ekipo vrnila takoj, ko jima bo to dopuščalo zdravstveno stanje, je sporočila Rokometna zveza Slovenije.

Slovenska in nemška reprezentanca sta si s tremi zmagami na uvodnih štirih tekmah že zagotovili četrtfinalno vstopnico. Zmagovalci bodo v skupini A osvojili končno prvo mesto, v primeru neodločenega izida bodo Slovenci prvi del tekmovanja sklenili kot drugi, v primeru poraza pa lahko pristanejo tudi na tretjem mestu.

Slovenija in Nemčija trenutno s tremi zmagami in porazom premoreta po šest točk. Dve točki manj so zbrali Švedi, Španci in Hrvati, Japonci pa so še brez točk. Najboljša četverica bo napredovala v končnico, ki bo med 7. in 11. avgustom v 200 km oddaljenem Lillu.