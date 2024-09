Slovenske odbojkarice sede bodo v Parizu igrale za peto mesto

Slovenska ženska reprezentanca v odbojki sede je v tretjem kolu na paralimpijskih igrah v Parizu doživela drugi poraz. V predtekmovanju skupine B je morala tokrat z 0:3 (-14, -18, -15) priznati premoč izbrani vrsti Brazilije.

Naše igralke so imele po porazu s Kanado (0:3) in zmagi nad Ruando (3:1) še nekaj teoretičnih možnosti za uvrstitev v polfinale, kamor se uvrstita prvi ekipi iz vsake predtekmovalne skupine. A za to bi morale danes premagati svetovne prvakinje Brazilke.

Na koncu se Slovenkam ni izšlo, čeprav so se borile po svojih najboljših močeh. V prvem nizu so bile v igri še pri rezultatu 10:12, nato pa so Brazilke hitro naredile razliko in brez težav dobile ta niz.

V nadaljevanju so Južnoameričanke spet začele bolje (6:3), naše pa so imele potem štiri ali pet točk zaostanka in so ostale brez prave možnosti, da bi ujela tekmice. Kapetanka Lena Gabršček je sicer z asom znižala na 11:14, tudi pozneje so bile Slovenke kolikor toliko blizu (13:17, 15:20), niz pa so vseeno zanesljivo osvojile svetovne prvakinje.

Slovenke bodo igrale za peto mesto. FOTO: Maria Abranches/Reuters

Naše odbojkarice so v tretjem nizu izenačile na 4:4, se potem po zaostanku vrnile na 9:10, po minuti odmora pa so tekmice pobegnile na 13:9. Minuto odmora je vzel tudi slovenski selektor Simon Božič, ki pa ni mogel več ustaviti brazilskega naleta (10:16, 13:21), tako da so Južnoameričanke na koncu zanesljivo zmagale s 3:0.

»Čeprav rezultat ne kaže, da smo bile enakovredne v vseh prvinah, smo danes kar namučile svetovne prvakinje. Čestitke celotni ekipi, želeli smo si takšno borbeno igro, za katero smo vedele, da jo imamo v sebi. Nimamo si česa očitati,« je dejala kapetanka Lena Gabršček in dodala: »Prišle smo okrnjene, vedele smo, da bo težko in potrebovale smo nekaj tekem, da smo se sestavile. Če bi imele še deset tekem, bi še bolj stopnjevale formo, zdaj pa moramo biti zadovoljne s tem, kar smo pokazale.«

Slovenska reprezentanca bo tako predtekmovanje končala na tretjem mestu, kar pomeni, da bo v sredo popoldne igrala tekmo za peto mesto proti tretjeuvrščeni zasedbi skupine A, v kateri so ZDA, Kitajska, Italija in Francija.