Rokometaši z Japonsko za četrtfinale OI v Parizu, možno celo prvo mesto

Četrto tekmo na olimpijskih igrah bodo ob 19. uri v Parizu začeli slovenski rokometaši. Če bodo nadaljevali niz zmag ter po Hrvaški in Švedski premagali še Japonsko, si bodo že pred nedeljsko tekmo z Nemčijo zagotovili nastop v četrtfinalu na štadionu v Lillu. Še vedno je mogoče celo prvo mesto v skupini A.

Japonska je še brez točk, ampak je proti Hrvaški in Španiji pokazala zobe in je lahko nevarna za reprezentanco Uroša Zormana, ki danes ne bo računal na rahlo poškodovanega Boruta Mačkovška. Slovenci bodo prvič tudi v vlogi favorita, kar je tudi lahko dvorezen meč.

V skupini A je Švedska že visoko premagala Hrvaško, Nemčija pa je po preobratu ugnala Španijo, ki je bila na prvi tekmi boljša od Slovenije. Nemci so si tako prvi zagotovili četrtfinale, kar gre prav tako na roko Slovencem, ki bi z nocojšnjo zmago prevzeli prvo ali drugo mesto na lestvici.

Na teh OI so pri Slovencih blesteli zlasti strelca Blaž Janc in Aleks Vlah ter vratar Klemen Ferlin. Japonce vodi španski strateg Carlos Ortega, tudi trener Janca in Domna Makuca v Barceloni, ki je osvojila ligo prvakov.

Skupina A, danes:

Hrvaška – Švedska 27:38 (Martinović 8; Pellas 9)

Nemčija – Španija 33:31 (Uščins 8; Gomez 10)

Slovenija – Japonska (19.00)