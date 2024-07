V jagenjčke preoblečeni volkovi? Šahist Uroš Zorman: Nič še nismo naredili

V nadaljevanju preberite:

Po neprepričljivih predstavah na kvalifikacijskem turnirju v Španiji, še bolj na treh pripravljalnih tekmah in posebej po uvodnem porazu s Španijo je marsikdo slovenskim rokometašem očital, da so v Pariz prišli na izlet. Toda reprezentanti Uroša Zormana so bili v jagenjčke preoblečeni volkovi. Znali so načrtovati in stopnjevati formo ter jo ujeli, ko je bilo najbolj potrebno.

Po veliki Hrvaški je na olimpijskih igrah padla še večja Švedska. Bilo je 29:25. Vse bolj diši po izločilnih bojih na pokritem štadionu v Lillu. Slovenski junaki si jih lahko zagotovijo že jutri proti Japonski (19.00).

Kdo je blestel na tekmi proti eni najboljših reprezentanc v zgodovini rokometa? Kaj so povedali po tekmi naši junaki? Kako je potekala tekma, kdo so bili strelci in kaj druga zmaga pomeni za nadaljevanje? Koga smo videli med navijači? Oglejte si galerijo in zanimive objave na družbenih omrežjih ...