Zadnja večerja ob reki Seni

Organizatorji odprtja olimpijskih iger v Parizu se opravičujejo kristjanom in drugim krščanskim skupnostim za parodijo na zadnjo večerjo med petkovo slovesnostjo. A opravičilo iz Pariza poudarja, da so si zamislili prireditev, ki bi pokazala francoske vrednote in načela. »Želeli smo imeti čim močnejše sporočilo.« je dejal predsednik Pariz 2024 Tony Estanguet. Eno od njih je bilo tudi sporočilo vključevanja in ne delitve.

Na štiri ure in pol dolgi slovesnosti, ko so športniki na ladjah počasi pluli po Seni, nastopajoči pa uprizarjali zgodovinske trenutke, je bil eden od prizorov, ki so ga ujele kamere, pogled na kičasto dolgo mizo s skupino transvestitov in transspolnih modelov, ki je mnoge spomnil na svetopisemski prizor zadnjega obroka, ki naj bi ga Jezus jedel s svojimi učenci, preden je bil izdan in usmrčen. Natančneje: spominjal naj bi na Zadnjo večerjo Leonarda da Vincija.

V prizoru ob Seni je nastopil tudi francoski pevec in igralec Philippe Katerine, ki se je pojavil kot goli modri Dioniz, grški bog vina in hedonizma (sedel je z ogromnim krožnikom sadja in druge hrane). Kot piše pariški Le Monde, je hotel umetniški vodja prireditve, gledališki režiser Thomas Jolly pokazati veliko pogansko zabavo, povezano z bogovi Olimpa. Tudi uradni zapisal na X se je glasil: Interpretacija grškega boga Dioniza nas osvešča o absurdnosti nasilja med ljudmi,

A samo nekaj trenutkov v petkovi noči je bilo dovolj, da se je na družbenih omrežjih sprožil plaz kritik, od neznancev do znanih osebnosti, političnih imen do institucij katoliške cerkve. Nekatere katoliške skupine in francoski škofje so parado obsodili kot »prizore zasmehovanja in norčevanja iz krščanstva.« Predsednik ameriškega predstavniškega doma Mike Johnson kot prizor, »šokanten in žaljiv za kristjane«. Anglikanska skupnost v Egiptu je prav tako izrazila globoko obžalovanje, češ da bi olimpijski komite lahko izgubil svojo prepoznavno športno identiteto in svoje humanitarno sporočilo. Oglasila se je celo tiskovna predstavnica ruskega zunanjega ministrstva Maria Zaharova, da gre za norčevanje iz »svete zgodbe za kristjane«.

Organizatorji so danes sporočili, da jim je žal za kakršno koli žalitev, ki jo je povzročila njihova drzna slovesnost, vendar so zanikali, da bi z njim izkazovali nespoštovanje do katere koli verske skupine. Slovesnost je poskušala proslaviti strpnost skupnosti,« je na današnji tiskovni konferenci povedala tiskovna predstavnica Pariz 2024 Anne Descamps. »Verjamemo, da je bila ta ambicija dosežena.«

Da Vincijeva Zadnja večerja je freska iz leta 1498, prikazuje zadnji obrok Jezusa Kristusa s svojimi učenci, apostoli, in je največkrat reproducirana religiozna upodobitev. FOTO: Wikipedija

Umetniški vodja slovesnosti Thomas Jolly pa je po slovesnosti za agencijo AP poudaril, da njegova želja ni bila subverzivna, niti norčevati ali šokirati. »Predvsem sem želel poslati sporočilo ljubezni, sporočilo vključevanja in nikakor delitve.« In še: »V Franciji imamo umetniško svobodo. V Franciji imamo srečo, da živimo v svobodni državi. V Franciji imamo pravico imeti radi, kogar hočemo. V Franciji imamo veliko pravic in to sem želel sporočiti.«

Kakorkoli se krešejo mnenja o petkovi slovesnosti - od najboljše do kaotične, od najbolj očarljive do razvlečene - podatki že kažejo rekorde. Po besedah ​​tiskovnega predstavnika Mednarodnega olimpijskega komiteja Marka Adamsa je bila to najbolj gledana otvoritvena slovesnost v zadnjih 20 letih.