Zheng Haohao, najmlajša olimpijka na letošnjih igrah

Stara je 11 let in 11 mesecev in pred nekaj tedni končala osnovno šolo.

Galerija Pred štirimi leti je za rojstni dan dobila rolko, danes je v Parizu. FOTO: Tyrone Siu Reuters

T. J.

Kitajska rolkarica Zheng Haohao je z 11 leti in 11 meseci najmlajša olimpijka v Parizu in najmlajša kitajska športnica, ki je kdajkoli nastopila na olimpijskih igrah. Pred štirimi leti se je šele resno lotila rolkanja. Doma je v mestu Huizhou v južnokitajski provinci Guangdong, ki je nekaj ur vožnje z avtobusom oddaljeno od Hongkonga. Za svoj sedmi rojstni dan je dobila rolko in se takoj zaljubila v ta šport. Kot piše Reuters, je trenirala v lokalnem klubu, preden jo je dve leti pozneje prevzela ekipa province Guangdong, ki je opazila njeno vztrajnost in osredotočenost na tekmovanje. Leta 2021 je Zheng postala najmlajša športnica, ki je nastopila na kitajskih državnih igrah, kjer je zasedla 14. mesto. Leta 2023 je začela tekmovati po vsem svetu in se na koncu kvalificirala za Pariz v Budimpešti. Drobna deklica s čopom, ki je pred nekaj tedni končala osnovno šolo bo 6. avgusta nastopila v skate parku, v enem najmlajših športov na tokratnih olimpijskih igrah. Vendar v Parizu ne bo edina najstnica, tam bo med drugimi tudi rolkarica Sky Brown, ki je na prejšnjih poletnih igrah kot 13-letnica osvojila bronasto medaljo v disciplini. Rolkanje je bilo prvič vključeno v olimpijske igre v Tokiu, ki so bile odložene zaradi epidemije covida-19. .