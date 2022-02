Dve tretji mesti slovenskih orlov na treningu pred kvalifikacijami

Slovenski smučarski skakalci so opravili prve tri serije za trening pred nedeljsko tekmo na srednji skakalnici na olimpijskih igrah. Najboljša posamična izida sta pripadla Cenetu in Petru Prevcu, ki sta bila tretja v prvi oz. zadnji seriji. Dobro so skakali tudi ostali, le Anže Lanišek se je še nekoliko lovil s skakalnico v Zhangjiakouju. Najizkušenejši slovenski skakalec Peter Prevc je bil na prvi dan treningov poleg brata Ceneta najboljši po posamičnih izidih. Ob zadnjem skoku je s 102 m zasedel tretje mesto. Pred tem pa je bil v prvi oz. drugi seriji deseti in enajsti.

Cene Prevc je bil tretji najboljši v prvi seriji za trening, ko je skočil 99,5 m. V drugo je bil nato 22., v tretje pa 20. Tudi Lovro Kos je v tretji seriji zabeležil visoko uvrstitev, bil je četrti, pred tem pa v prvi seriji 17. oz. 14. v drugi. Njegov najdaljši skok je bil drugi, meril je 102 m. Timi Zajc je od varovancev glavnega trenerja Roberta Hrgote dvakrat skočil med deseterico. V prvi seriji je bil peti, v drugi pa šesti. Tretji skok je končal na 19. mestu. Najdaljši je bil njegov drugi skok, in sicer 99,5 m.

Cene Prevc med enim od treh skokov na prvem treningu. FOTO: Christof Stache/AFP

Najboljši Fettner, Granerud in Klimov

Na srednji skakalnici v Zhangjiakouju se je najbolj lovil Lanišek. Najboljši slovenski skakalec te zime je najvišje zmogel v prvi seriji, ko je bil 21. V drugi je končal na 32., v tretji pa z najdaljšim svojim skokom dneva 96 m na 23. mestu. Na prvem uradnem skoku za trening na skakalnicah, ki nosijo velik slovenski pečat, saj je velik del zaključnih del opravilo kranjsko podjetje Mana Original, je imel najboljši izid Avstrijec Manuel Fettner s 101 m. Druga serija je pripadla Norvežanu Halvorju Egnerju Granerudu, ki je skočil 103,5 m. V tretji seriji je presenetljivo najboljši dosežek uspel Rusu Jevgeniju Klimovu s 101,5 m dolgim skokom.

Zaradi okužbe z novim koronavirusom bosta morala tekmo po televiziji spremljati Norvežana Daniel Andre Tande in Johann Andre Forfang. V petek bosta na sporedu še en trening, preden se bodo skakalci in skakalke podali na slovesno otvoritev iger (13.00). Skakalce tri serije čakajo ob 7. uri po slovenskem času. Tri ure prej bodo skakale še ženske. Kvalifikacije za moško tekmo na srednji skakalnici bodo v soboto ob 7.20, tekma pa bo v nedeljo ob 12. uri po slovenskem času. Ženske bodo na srednji skakalnici tekmovale v soboto ob 11.45.