Finski »levi« drugič po letu 2006 v velikem finalu olimpijskih iger

Finski hokejisti so prvi finalisti olimpijskega turnirja v Pekingu. V današnjem polfinalu so z 2:0 (1:0, 0:0, 1:0) premagali Slovake, ki so si polomili zobe na sijajnem vratarju »levov« Harriju Säteriju.

»Suomije« je v 16. minuti v vodstvo popeljal Sakari Manninen, ki je s trojčkom golov zablestel že v prvem medsebojnem dvoboju na teh olimpijskih igrah, v katerem so bili severnjaki boljši s 6:2. Po zaostanku so Slovaki poskušali vse, da bi zasukali rezultat, ob koncu tekme so svojega čuvaja mreže Patrika Rybarja zamenjali s šestim igralcem v polju, kar so Finci izkoristili in z zadetkom Harrija Pesonena pičlih 39 sekund pred iztekom časa potrdil zmago za drugo uvrstitev modro-belih »levov« v veliki finale olimpijskega turnirja po Torinu 2006. Pred tem so se s srebrno kolajno na največji zimski športni prireditvi ovenčali tudi leta 1988 v Calgaryju.

Finski napadalec Sakari Manninen je nerešljiva uganka za Slovake. FOTO: David W Cerny/Reuters

»Čeprav si Slovaki v zadnji tretjini niso pripravili prav veliko nevarnih priložnosti za gol, mi je vseeno zelo odleglo, ko sem slišal zadnjo sireno. To je bila težka tekma,« si je oddahnil 32-letni Säteri, ki je ubranil vseh 28 slovaških strelov in tako prvič na pekinškem turnirju ohranil svojo mrežo nedotaknjeno.

V nedeljskem zaključnem dvoboju (ob 5.10 po srednjeevropskem času) se bodo Finci, ki v Pekingu niso doživeli niti enega poraza, pomerili z zmagovalci drugega polfinalnega obračuna, v katerem bodo danes (14.10) prekrižali palice Rusi in Švedi. Slovaški hokejisti bodo zgodovinsko prvo olimpijsko kolajno lovili na jutrišnji tekmi za tretje mesto (14.10).