Ko je test negativen, skrbi v Pekingu ni več

Kitajska se temeljito in odgovorno pripravlja na jutrišnji uvod olimpijskih iger, kjer bodo na tribunah tudi nekateri vodilni možje iz Rusije, Poljske, Srbije in še nekateri držav, ki so tesno povezano z deželo gostiteljico. V slovenskem taboru upajo, da ne bo novih okužb, v karanteni je zdaj tudi trener vodiljnega smučarskega asa Marca Odermatta ...