Ko sediš na rampi, veš, da si na tekmi

Eden prvih slovenskih vrhuncev na olimpijskih igrah v Pekingu bo zagotovo sobotna ženska skakalna preizkušnja v centru Zhangjiakou. Začela se bo ob 11.45, v boju za kolajne pa so prav vse slovenske predstavnice, ki bodo skušale izkoristiti veliko priložnost, ki se ponuja zaradi odsotnosti najboljše skakalke te zime, Avstrijke Marite Kramer. Če so treningi merilo, se slovenskim skakalkam v soboto obeta zelo uspešen dan v skakalnem centru Zhangjiakou. Velikanski objekt, kjer stojita obe skakalnici in ki ga je v večji meri zasnovalo slovensko podjetje Mana Original, je očitno pisan na kožo slovenskim orlicam, ki so na obeh treningih blestele. Ob odsotnosti Kramerjeve, ki ni dopotovala na Kitajsko zaradi okužbe z novim koronavirusom, je lov na zlato kolajno odprt, med glavnimi favoritinjami za zmago pa tri varovanke glavnega trenerja Zorana Zupančiča. Med njimi tudi najboljša Slovenka v skupnem seštevku svetovnega pokala Urša Bogataj.

»Žalostno, vsi se tega bojimo. Ne vem, vsi smo nekako v stikih, tudi tekmo smo imeli pretekli vikend. Žal je tako, da ne veš, ali boš nastopil na tekmi, dokler ne sediš na rampi,« je realnost koronskih časov ter odsotnost Kramerjeve opisala Bogatajeva. Kot tretja skakalka te zime bo v prvi seriji nastopila kot predzadnja, v tej sezoni je petkrat stala na stopničkah posamičnih tekem. Na zmago v tem pogledu še čaka, bila pa je del zmagovite mešane ekipe v Willingenu v Nemčiji. »Vse se ti mora poklopiti, da je v redu. Za tekmo mora biti vse kar najbolje mogoče, da sploh kaj nastane. Poklopiti se ti morajo sreča, lep pristanek, dober skok. To je zelo težko dosegljivo, se pa nikoli ne ve,« je o pričakovanjih za tekmo sprva dejala Bogatajeva.

Nika Križnar ima pred posamično tekmo dober občutek. FOTO: Matej Družnik

Vse v pravo smer

Pravi, da je pritisk javnosti velik, a to razume glede na predstave slovenskih skakalk v zadnjih sezonah. »To je zgolj ena tekma, ena priložnost. Meni se zdi, da na takšni tekmi nimaš kaj drugega početi, je pa veliko večja možnost, da te uniči pritisk. Zagotovo se ta čuti, a to je normalno. Želim le uživati in izkoristiti dejstvo, da sem na olimpijskih igrah, za to sem hvaležna. Zdaj upam le na dobre skoke,« je še pristavila Bogatajeva. »Vse gre nekako v pravo smer. Zadovoljna sem z vsemi skoki na treningih in tem, kar sem prikazala. Pozitivno stremim k jutrišnji tekmi in se je veselim,« je dejala Nika Križnar, zmagovalka skupnega seštevka svetovnega pokala minulo zimo.

V zadnjih tednih je veliko delala na položaju v zraku, kar se zdaj v Pekingu pozna. »V zraku se da narediti marsikaj. To me nekako vleče naprej, saj sem v Willingenu veliko delala na položaju v zraku in to je prišlo zdaj na površje ter se vidi, da na tem delam. Manjša skakalnica je, bolj moraš z nogami odrinit in boke poslati 'nadstropje višje'. Potem pa samo leteti in uživati v zraku,« je še pristavila. Cilj je zgolj eden, pravi: »Stopničke, to je to.« Nekaj asov ima v rokavu tudi Ema Klinec. Svetovna prvakinja s srednje skakalnice iz Oberstdorfa se za velike tekme vedno dobro pripravi. »Tukaj je vse bolj na sistemu pričakuj nepričakovano. S tem sem šla v Peking. Počutim se super, danes bomo naredili še nekaj aktivacije, jutri pa potem tista zadnja priprava. Odločale bodo malenkosti, tako da bo treba biti zbran in narediti svoje,« je prepričana Klinčeva. Posebnih pričakovanj nima, ima pa izrisan cilj. »Da sledim temu, kar sem si zadala in opravim svojo nalogo. Sicer pa dva odlična skoka, to je moj cilj,« je sklenila. Edina ženska posamična tekma se bo začela v soboto ob 11.45, druga serija je predvidena ob 12.35 po slovenskem času.