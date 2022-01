Namesto na snegu bodo deskali na valovih

V nadaljevanju preberite:

Globalno segrevanje topi šport. Če se bodo podnebne spremembe nadaljevale v takšnem ritmu, bo do konca stoletja, od nekdanjih prirediteljev zimskih olimpijskih iger, le Saporo dovolj hladen, da bi lahko ponovno gostil zimske športnike. V Pekingu bodo zunanja tekmovanja, razen seveda boba, sankanja in skeletona, na umetnem snegu, bo nekoč stvarnost, da bo smuk alpincev ali alpink v dvorani in da bodo smučarji tekači maraton na 50 km odtekli pod streho? A denimo tudi Grenlandija ni več ledeni zakon.