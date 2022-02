Peter Prevc: Zdaj moramo znova brusiti rezila

V nadaljevanju preberite:

Športna Slovenija je spet na nogah. V sobotr bo namreč na zimskih olimpijskih igrah tekma skakalcev na veliki napravi, sodeč po kvalifikacijah in 3. mestu Petra Prevca pa je optimizem upravičen. Marsikaj se bo dogajalo na Kitajskem, zvezni trener Robert Hrgota pa meni, da so vsi štirje slovenski udeleženci, torej tudi Cene Prevc, Lovro Kos in Timi Zajc, med 15 kandidati za kolajne ...