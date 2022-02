Prišli po kolajno, a bili zelo daleč od nje

Glavni slovenski trener v smučarskem teku Nejc Brodar je dejal, da je ekipa na olimpijske igre v Peking prišla z visokimi cilji, a se ji v kitajski prestolnici ni izšlo. Dvanajsto mesto Anamarije Lampič v sprintu med posameznicami, kjer je bila favoritinja za medalje, je najboljša slovenska uvrstitev OI v tem športu.

»Odkrito povedano smo prišli sem z visokimi cilji, nismo jih skrivali. Z zadnjih dveh svetovnih prvenstev smo se vrnili s kolajno, vmes je Anamarija Lampič osvojila kristalni globus za sprinte, dosegla zmage. Eva Urevc se je ukvarjala s korono, Miha Šimenc je lansko sezono izgubil zaradi poškodbe hrbta. Vsi so dali maksimum, tako servis kot tekmovalci. Včasih se nam izide, tokrat se nam na OI ni. Bilo bi lepo zaključiti olimpijski cikel z medaljo, samo to nam je še manjkalo. Ko vse upe polagaš v eno tekmovalko, ki ima nekoliko slabšo dnevno formo in material, je rezultat tak, kakršen je,« je oceno nastopa strnil Brodar.

Skoraj vsi slovenski tekmovalci in tekmovalke odhajajo domov, na OI ostajata le še Anita Klemenčič in Neža Žerjav, ki bosta nastopili zadnji dan iger na 30 km. Prvi cilj je, da končata preizkušnjo, po Brodarjevem mnenju bi bili zadovoljni z vsako uvrstitvijo okrog 40. mesta.

Lani na SP je Lampičeva osvojila bron v sprintu in bila z Urevčevo tretja v ekipnem sprintu. Tudi v tej sezoni sta bili na ekipnem sprintu v Dresdnu tretji.

»Če pogledamo to tekmo, Urevčeva je padla, potem sta se vseeno v izgubljenem položaju priborili do tretje pozicije. Forma je bila, mogoče nam je zadeve krojila visoka nadmorska višina na OI. Nihče pravzaprav ni poznal terenov do dneva, ko smo prišli sem. Pripravljalnih tekem svetovnega pokala tu ni bilo zaradi korone. Ta je Evi tako rekoč vzela 14 dni treninga januarja doma ter slab teden dni tukaj,« je pojasnil Brodar.

Trener smučarske tekaške reprezentance Nejc Brodar ni skrival, kakšne so bile želje na Kitajskem. FOTO: Roman Šipić

Na medaljo so ciljali v dveh disciplinah, v sprintu in ekipnem sprintu, na razdaljah pa razen Anamarije Lampič v tem trenutku ni slovenskega tekmovalca za vrhunski izid.

Po dobrem začetku na ekipni tekmi se je že kmalu videlo, da Urevčeva ne zmore dosežkov iz zadnjega obdobja. »Fanta pa sta me pozitivno presenetila. Morda malenkost škoda Vilija Črva, da je nekoliko popustil v zadnji predaji. Šimenc pa je po štafetni preizkušnji dobil samozavest, potrditev, da lahko ter je vse tri predaje oddelal korektno.«

Prvič v samostojni Sloveniji in tudi po OI v Sarajevu 1984 je bila na startu slovenska štafeta. »Šimenc je vse presenetil v prvi predaji, ko je tekel z najboljšimi. Potem se je Miha Ličef malo preveč zagnal, šel prek sebe, ampak na nek način ga popolnoma razumem. Želel je ohraniti položaj, a je zelo kmalu plačal davek prehitrega začetka.«

Načrtovana je bila tudi ženska štafeta, ki so jo izpustili, da bi se Lampičeva in Urevčeva čim bolje pripravili na ekipni sprint.

Po Brodarjevem mnenju fantje sedaj vedo, kje začeti, dobili so neke občutke in upa, da jim bodo ti prišli prav na svetovnem prvenstvu prihodnje leto v Planici. Tudi v tej luči je treba videti devet slovenskih predstavnikov v tekih na OI.

Brodar si želi, da bi pred začetkom naslednje sezone na zvezi postavili širšo ekipo, po šest fantov in deklet, da si bodo lahko konkurenca že na treningu ter skušali na ta način napredovati. »Potem pa bi lahko na SP v Planici postaviti štiri najmočnejše na start,« je ocenil Brodar.