Ruska drsalka zaščitena oseba, zato bo lahko nastopila v Pekingu

Ruska umetnostna drsalka Kamila Valijeva bo v torek lahko nastopila na posamični tekmi na olimpijskih igrah v Pekingu, so danes po hitrem postopku odločili na Mednarodnem arbitražnem razsodišču (Cas), ki je zasedalo v Pekingu. Cas je zavrnil pritožbe Mednarodnega olimpijskega komiteja, Svetovne protidopinške agencije in Mednarodne drsalne zveze na dopinpški postopek Valijeva ter preklical začasno prepoved nastopanja za 15-letno rusko drsalko, ki je bila izrečena 8. februarja.

Za športnico, ki je bila 25. decembra lani pozitivna na dopinškem testu, to ne pomeni, da je primer zaključen in da je oprana vse krivde, lahko pa bo nastopila na torkovi posamični tekmi na igrah.

Pri Valijevi ne gre le za pozitiven test iz Pekinga

Kamila Valijeva FOTO: Anne-christine Poujoulat/AFP

Na Casu so danes kot razloge za svojo odločitev navedli, da gre pri 15-letnici za »zaščiteno osebo« v dopinških postopkih. Celotna situacija v zvezi z njenim domnevnim dopingom je še nejasna, zato bi bilo nepravično, da se tekmovalka na podlagi doslej znanih podatkov suspendira. Za takšno odločitev dokazno gradivo v tem trenutku še ni v dovolj natančno analizirano.

Primer pa je dvignil veliko prahu, saj pri Valijevi ne gre le za pozitiven test iz Pekinga. Zadeva dobiva širše razsežnosti zaradi afere o državno vodenem in nadziranem dopingu v Rusiji v povezavi z igrami 2014 v Sočiju, zaradi katere Rusija na igrah še vedno ne sme nastopiti v okviru državnih simbolov. Tudi tokrat so Rusi tekmovalki, ki je kršila dopinške predpise, dovolili olimpijski nastop.

Tekmovalka je bila pozitivna že 25. decembra, laboratorij v Stockholmu, ki je vodil nadaljnje postopke v zvezi s tem primerom, pa je vzorce prejel šele 7. februarja. V Rusiji so dolgotrajnost postopkov razložili s pandemijo covida-19. Obenem so pri ruski protidopinški agenciji navedli, da so v primeru 15-letnice podrobno preverili tudi okolje tekmovalke. V ruskem taboru poudarjajo tudi, da je bila športnica kasneje negativna na testiranjih januarja in tudi med igrami v Pekingu.

Pri 15-letnici, ki je pred dnevi s sotekmovalci osvojila zlato medaljo v ekipni konkurenci, so potrdili navzočnost zdravila trimetazidin, metaboličnega sredstva, ki se predpisuje za zdravljenje angine in vrtoglavice. Svetovna protidopinška agencija (Wada) ga je prepovedala, ker lahko poveča učinkovitost pretoka krvi in prispeva k vzdržljivosti. Pozitiven test je potrdila tudi Mednarodna agencija za dopinške teste (Ita).

Valijevi vodilna vloga pri ekipnem zlatu Rusije

V ad hoc razsodišču Casa v Pekingu, ki je odgovorno za razreševanje primerov dopinga med igrami, kot sodnica deluje tudi Ljubljančanka Vesna Bergant Rakočević. Poleg nje sta o tem konkretnem primeru odločala še Italijan Fabio Iudica kot predsednik arbitražnega panela in Američan Jeffrey Benz.

Kamila Valijeva med tekmo. FOTO: Evgenia Novozhenina/Reuters

Valijeva je igrala vodilno vlogo pri osvojitvi ekipnega zlata ruske reprezentance, a medalj doslej zaradi zapleta še niso podelili. Je tudi med favoritinjami za posamično zlato, saj je to sezono kot evropska prvakinja prejela rekordne ocene in na olimpijskih igrah kot prva ženska izvedla četverni skok.