Slovaki izločili Američane, Finci so se znasli nad Švicarji

Slovaški hokejisti so na olimpijskem turnirju v Pekingu šokirali Američane, ob odsotnosti igralcev lige NHL najmlajšo ekipo teh iger, in jih po izvajanju kazenskih strelov poslali domov. Slovaki so v četrtfinalu zmagali s 3:2 in se bodo v polfinalu pomerili z ruskimi hokejisti. Slednji so bili v četrtfinalu s 3:1 boljši od Dancev.

Slovaški hokejisti so bili srečnejši oziroma spretnejši pri izvajanju kazenskih strelov in so nad Američani, ki so doslej na turnirju dobili vse tekme, premagali so tudi favorite Kanadčane, slavili s 3:2 (1:1, 0:1, 1:0; 1:0).

Slovaki so se veselili velike zmage. FOTO: Brian Snyder/Reuters

Prvi so na tekmi povedli Slovaki prek svojega najboljšega igralca, komaj 17-letnega Juraja Slafkovskyja v 12. minuti. Američani so nato pripravili preobrat. Že pred koncem uvodne tretjine so izenačili prek Nicka Abruzzesa, nato pa je Sam Hentges v drugem delu povišal na 2:1.

Ameriški hokejisti so bili na pragu polfinala, ko je v 60. minuti, 44 sekund pred koncem, za Slovake izenačil kapetan Marek Hrivik. V podaljšku ni bilo golov, v kazenskih strelih pa sprva sedem igralcev ni zadelo, nato pa je junak večera postal Peter Čehlarik, ki je Slovakom prinesel velik skalp in polfinale.

Rusi so izločili Dance. FOTO: Jonathan Ernst/Reuters

Slovaška za zdaj še nima olimpijske kolajne v hokeju, v polfinalu se bo pomerila s težkimi tekmeci, branilci olimpijskega naslova Rusi.

Slednji so v drugem četrtfinalu gladko, s 3:1 (1:0, 1:1, 1:0) izločili novince Dance. Kapetan zbornaje Vadim Šipačjov je v 14. minuti popeljal Ruse v vodstvo, Frans Nielsen je v 23. sicer izenačil, to pa je bil tudi edini gol danskih hokejistov.

Nikita Nesterov je že v drugi tretjini povišal prednost na 2:1, tik pred koncem tekme pa je v 56. minuti končni izid zapečatil Vjačeslav Vojnov.

Izidi četrtfinala:

ZDA : Slovaška 2:3 (1:1, 1:0, 0:1) – kazenski streli

ROC : Danska 3:1 (1:0, 1:1, 1:0)

Finska : Švica 5:1 (2:0, 1:1, 2:0)

14.30 Švedska – Kanada