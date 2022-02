Slovenca v boj za kolajne z Ravenčanom, ki brani barve Kosova

Alpske smučarje v četrtek na zimskih olimpijskih igrah na Kitajskem čaka boj za tretji komplet kolajn. Po smuku z zlatom Švicarja Beata Feuza in superveleslalomu z zlatom Avstrijca Matthiasa Mayerja bo na progah Skala in Ledena reka v Yanqingu na sporedu alpska kombinacija. Na startnem seznamu sta dva Slovenca Miha Hrobat in Nejc Naraločnik.

Najstarejša disciplina alpskega smučanja v obdobju vse večje specializacije čisla že skoraj pozabljene veščine »stare smučarske šole«. Od tekmovalcev zahteva vsestranskost, torej sposobnost hitrega prilagajanja na povsem različne sloge in terene. Prvi del kombinacije je smuk, ki predstavlja prvo sito, drugi del pa zahteva odlično tehnično znanje s sposobnostjo vijuganja med količki na precej krajši slalomski progi.

Slalomske proge predstavljajo velik izziv za specialiste v hitrih disciplinah, zato so kombinacije ponavadi zakladnica odličij slalomistov, slabšalno rečeno »tehničarjev«, ki ponavadi na kombinacijah tehnično manj zahtevne slalome odpeljejo brez kakšnih posebnih težav, medtem ko »hitraše« čaka masaker odstopov. Smučarji uporabljajo najprej smukaške smuči, ki jih nato v drugem delu tekme zamenjajo za precej krajše slalomske.

Na startu zgolj 27 tekmovalcev

Kombinirana disciplina je v zatonu. Mednarodna smučarska zveza na tekmovalni spored svetovnega pokala v tej sezoni kombinacije sploh ni vključila. Zadnja je bila pred skoraj enim letom, 15. marca lani na svetovnem prvenstvu v Cortini d'Ampezzo, ko je svetovni prvak na moški tekmi postal Avstrijec Marco Schwarz, na ženski pa je naslov osvojila Američanka Mikaela Shiffrin. Schwarz je zmagal pred Alexisom Pinturaultom iz Francije in Švicarjem Loicom Meillardom, Shiffrinova, ki na tokratnih OI doživlja olimpijski polom, pa je zmagala pred novo slalomsko olimpijsko prvakinjo Slovakinjo Petro Vlhovo ter Švicarko Michelle Gisin.

Pinturault je z desetimi zmagami v svetovnem pokalu v tej kombinirani disciplini prvi favorit. Naslov svetovnega prvaka v kombinaciji je osvojil leta 2019 v Åreju. Na olimpijskih igrah je bil najvišje pred štirimi leti v Pjongčangu, kjer je postal lastnik olimpijskega srebra, pred njim je bil zgolj tekmovalno že upokojeni Avstrijec Marcel Hirscher. Francoz bo na startu tudi četrtkove preizkušnje, na kateri bo ena najbolj oskubljenih konkurenc.

Na seznamu nastopajočih za start na progi Skala (Rock) je zgolj 27 tekmovalcev. Vsak, ki bo prišel v cilj smuka, bo nastopil na slalomu »v prvi trideseterici«. Slednji se bo na progi Ledena Reka (Ice River) začel tri ure in 45 minut kasneje. Če ne bo odstopov, bo najslabši dosežek na tej tekmi 27. mesto. Velika priložnost se ponuja obema slovenskima tekmovalcema, ki bosta kombinacijo začela z odličnima startnima številkama, Hrobat s številko 2, olimpijski debitant Naraločnik s številko 8. Na startu je tudi v Sloveniji rojeni Albin Tahiri, Ravenčan, po poklicu zobozdravnik, ki tekmuje za Kosovo. Tahiri bo nosil številko 25.

Od bolj uveljavljenih imen belega cirkusa velja ob Pinturaultu in Schwarzu izpostaviti norveškega specialista za smuk in superveleslalom Aleksandra Aamodta Kildeja, slalomska specialista iz Švice Meillarda in Luco Aernija ter smukača Jamesa Crawforda iz Kanade in Christofa Innerhoferja iz Italije. Ob polomu favoritov se obeta tekmovalni olimpijski ples popolnih senzacij.

Sedemindvajsetletni Hrobat je v tej disciplini najviše posegel z 19. mestom v svetovnem pokalu v Banskem 2019, 23-letni Naraločnik je v tej disciplini na velikih tekmovanjih prvič nastopil lani na SP v Cortini ter preizkušnjo končal na 17. mestu. Alenka Dovžan, takrat stara komaj 18 let, je leta 1994 postala lastnica prve in za zdaj edine slovenske olimpijske kolajne v kombinaciji, brona. Podvig ji je uspel na zimskih OI v Lillehammerju, ko se je uvrstila za Švedinjo Pernillo Wiberg in Švicarko Vreni Schneider. Uspeh Dovžanove je s šestim mestom dopolnila Katja Koren. Tina Maze je bila pred osmimi leti v Sočiju četrta v kombinaciji.