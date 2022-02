Slovenke z odliko opravile preizkus skakalnice

Za slovenskimi smučarskimi skakalkami je zelo dober prvi preizkus na srednji skakalnici v Zhangjiakouju pred sobotno posamično tekmo smučarskih skakalk za olimpijska odličja. V prav vseh serijah današnjega prvega uradnega treninga je bila vsaj ena od Slovenk v ospredju, med prvimi tremi.

V prvi seriji je bila najboljša Japonka Sara Takanaši (104 m; 94,0 točk) pred Uršo Bogataj (102 m; 84,1) in Nemko Katharino Althaus (98,5 m; 83,2). Nika Križnar je bila četrta (99 m; 83,1 točke), Ema Klinec peta (96 m; 79,0) in Špela Rogelj sedma (93 m; 78,0 točke). V drugi seriji so se na prvih treh mestih zvrstile Križnarjeva (103 m; 78,3), Bogatajeva (99 m; 73,1) in Takanašijeva (100 m; 71,0). Rogeljeva je bila četrta (105 m; 67,7), Klinčeva šesta (94 m; 62,8).

Zelo daleč je odneslo tudi Niko Križnar. FOTO: Christof Stache/AFP

V tretji seriji je bila znova prva Takanašijeva (102 m; 63,8) pred Križnarjevo (96,5 m; 59,4) in rojakinjo Juki Ito (97,5 m; 54,5). Klinčeva je bila šesta (90 m; 48,8), Bogatajeva osma (82,5 m; 43,1) in Rogeljeva deveta (87 m; 40,3).

Drugi uradni trening prav tako s tremi serijami bo v petek ob 4.00. Kvalifikacij ne bo. V četrtek bodo srednjo napravo preizkusili tudi moški. Kvalifikacije za moško tekmo bodo v soboto. Smučarski skoki so na igrah prisotni že od samega začetka, od Chamonixa 1924, prvič so v Sočiju 2014 tekmovala tudi dekleta.

Pred štirimi leti v Pjongčangu je slavila Norvežanka Maren Lundby, prva olimpijska zmagovalka v ženskih skokih pa je leta 2014 v Sočiju postala Nemka Carina Vogt. Križnarjeva je bila pred štirimi leti sedma, v Sočiju pa je bila najboljša Slovenka Maja Vtič na šestem mestu.