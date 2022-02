Slovenske skakalke ostale brez glavne tekmice za olimpijsko kolajno

Najboljša smučarska skakalka te sezone, Avstrijka Marita Kramer, je bila znova pozitivna na testu za novi koronavirus. Tako bo ostala brez nastopov na bližnjih olimpijskih igrah v Pekingu, je danes sporočil avstrijski olimpijski komite.

»Osebno mi je zelo žal za Marito. Žal pa je njena vrednost CT (prag cikla) trenutno tako nizka, da se načrtovan vstop na Kitajsko zdi nemogoč,« je avstrijska tiskovna agencija navedla Maria Stecherja, nordijskega športnega direktorja pri avstrijskem olimpijskem komiteju, ki je dodal: »S težkim srcem jo moramo odstraniti s seznama olimpijskih iger.«

Kramerjeva bi Avstrijo zastopala na ženski posamični tekmi 5. februarja in na mešani ekipni tekmi dva dni pozneje. Zdaj pa jo bo, če bo to odobril Mednarodni olimpijski komite, zamenjala Lisa Eder. »Marita je bila v vrhunski formi in nedvomno bi bila naše največje upanje za medaljo v Pekingu,« je povedal Stecher. Zagotovo bi bila prva favoritinja posamične tekme, saj je v tej sezoni zmagala že šestkrat in je zanesljivo skupno vodilna v svetovnem pokalu.

Urša Bogataj (levo) in Ema Klinec (desno, vmes Anže Lanišek in Cene Prevc) bosta imeli več možnosti za olimpijsko kolajno. FOTO: Ina Fassbender/AFP

Nazadnje je slavila v soboto v Willingenu, naslednji dan pa je bila pozitivna na testu za novi koronavirus. Že tedaj so bile njene možnosti za odhod v Peking majhne, saj so za vstop na Kitajsko potrebni štirje zaporedni negativni testi PCR, vsak v razmaku vsaj 24 ur.

Boj za kolajne na OI v Pekingu bo v odsotnosti prepričljivo najboljše skakalke te zime tako bolj odprt, z visokimi ambicijami olimpijske igre čakajo tudi v slovenskem taboru, nenazadnje je na nedeljski tekmi zmagala Nika Križnar, tudi v skupnem seštevku pa so kar štiri Slovenke med prvo petnajsterico. Urša Bogataj je tretja, Ema Klinec četrta, Nika Križnar peta, Špela Rogelj pa 14.