Popoln napad Clémentu Noëlu prinesel zlato kolajno

Dramatičen razplet finala olimpijskega slaloma se je razpletel z zmago Clémenta Noëla, ki se je na vrh prebil s šestega mesta po prvi vožnji. V drugo je napadel na vse ali nič in dobil zlato kolajno. Za 61 stotink sekunde je premagal vodilnega na prvi progi Johannesa Strolza, presenetljivega zmagovalca kombinacije, tretje mesto je pripadlo Norvežanu Sebastianu Foss-Solevaagu (+ 0,70).

Edini slovenski predstavnik Žan Kranjec je s številko 31 odstopil na prvi progi, ko je povozil količek, vendar ni bil preveč razočaran.

»Zagotovo imam, ne glede na odstop, za seboj zelo uspešno tekmovanje. Seveda nisem bil zadovoljen z današnjim odstopom. Bil sem motiviran, želel sem dobro smučati, dal sem vse od sebe. Sama vožnja do napake ni bila katastrofa, prav tako ni bila najboljša, na kratki vertikali pa sem zajahal količek, do tja sem prišel s premalo smeri. V slalomu nisem bil med favoriti, verjel pa sem, da lahko solidno smučam in naredim dober rezultat. Zagotovo bi bilo čudno, če bi si za cilj zadal medaljo. Sem pa želel priti med 15 najboljših, ker bi tako dobil točke za startno listo v slalomu. Seveda ni lahko priti med najboljših 15, prikazati moraš dobro smučanje. Škoda za to napako, vseeno pa je veliko lažje z medaljo okoli vratu,« je za STA povedal srebrni z veleslaloma Kranjec.

Žan Kranjec je odstopil. FOTO: Christian Hartmann/Reuters

Noël je za vodilnim Strolzem, ki je imel številko 19, zaostajal za 38 stotink, na drugi progi pa bil razred zase in po vrsti so za njim zaostali Linus Strasser, Loïc Meillard, Foss-Solevaag, Henrik Kristoffersen in nazadnje tudi Strolz.

Kranjec bo skupaj z Miho Hrobatom, Tino Robnik, Andrejo Slokar in Ano Bucik kot rezervo nastopil še v soboto na paralelni mešani ekipni tekmi. Slalom je bil zadnja posamična moška preizkušnja na zimskih olimpijskih igrah na Kitajskem.

Johannes Ewald Strolz je vodilni po prvi vožnji slaloma. FOTO: Christian Hartmann/Reuters

Izidi, slalom, moški:

1. Clement Noel (Fra) 1:44,09

2. Johannes Strolz (Avt) +0,61

3. Sebastian Foss-Solevaag +0,70

4. Henrik Kristoffersen (Nor) +0,79

5. Loic Meillard (Švi) +0,80

6. Daniel Yule (Švi) +0,86

7. Linus Strasser (Nem) +0,93

8. Giuliano Razzoli (Ita) +0,96

9. Albert Popov (Bol) +1,06

10. Aleksander Horošilov (Rus) +1,08

odstop v 1. vožnji, brez uvrstitve: Žan Kranjec (Slo)