Tim Mastnak: Naše kolajne rezultat individualnega dela, ne sistema

Srebrni deskar z olimpijskih iger v Pekingu Tim Mastnak motivacijo za nadaljevanje kariere vidi v lovu na zlato olimpijsko kolajno, a obenem izpostavlja, da je najpomembneje to, da bo užival v deskanju. Ob tem je panogo pozval k delu s podmladkom, saj trenutno glede prihodnjih generacij deskarjev »kaže zelo slabo«.

»V športu sem dosegel že zelo veliko. Če gledam čisto od mladinskega svetovnega prvaka, do kolajnena univerzijadi, na svetovnem prvenstvu, mali kristalni globus, tri zmage v svetovnem pokalu. Nek cilj si je treba dati v življenju, da imaš motivacijo za naprej, in zdaj je normalno, da je treba medalji dodati še lepši lesk,« je v pogovoru za STA o svojih ciljih za prihodnost po srebru na olimpijskih igrah v Pekingu spregovoril 31-letni Celjan.

Deskanje me zelo veseli

Izpostavil je, da mu je najpomembneje, da bo še naprej užival v deskanju in da bo ostal zdrav. »To mi je bistvenega pomena, zdaj zelo uživam v deskanju, zelo uživam, ko tekmujem, ko sem v stiku z najboljšimi, ko se na vsaki tekmi zavedam, da sem lahko v vrhu. To je tisto, kar me veseli, in upam, da me bo tudi v prihodnje,« je poudaril novopečeni olimpijski podprvak.

Spregovoril je tudi o prihodnosti slovenskega deskanja. Dejal je, da je vseh pet deskarskih kolajn, ki so jih skupaj z Žanom Koširjem in Glorio Kotnik osvojili na zadnjih treh olimpijskih igrah, plod individualnega dela in da v ozadju ni nekega sistema.

Tim Mastnak med olimpijsko tekmo. FOTO: Marco Bertorello/AFP

Želel bi si, da bi bilo v Sloveniji več podmladka v njegovem športu, ker trenutno kaže »zelo slabo«. Vendar pa je to predvsem naloga panoge, da poišče podmladek in pomaga deskarjem, saj imajo ti, ki trenutno nastopajo v svetovnem pokalu in so bili tudi na igrah, pred seboj samo še nekaj sezon. »Želim si, da nam bodo pomagali, uslišali naše želje in delali s podmladkom tako, kot je treba,« je pozval.

Po uspehih na drugih velikih tekmovanjih je tokrat v Pekingu dočakal tudi olimpijsko medaljo v paralelnem veleslalomu. Privozil si je srebro, v finalu pa je bil le nekaj zavojev oddaljen od zlate. Glede finalne vožnje je dejal, da si je že pred startom naredil načrt, kako jo bo odpeljal. V zgornjem delu mu je po lastnih besedah uspelo zelo dobro, bila je celo najboljša vožnja v celem dnevu. Nato pa ga je presenetila »snežna zavesa« ob napaki nasprotnika Benjamina Karla, tako da je moral malce improvizirati in spremeniti linijo.

Napako je naredil na ključnih vratih

»Boril sem se do konca, vedel sem, da moram vztrajati, ampak se mi ni izšlo. Napako sem naredil na ključnih vratih, kjer si moral prenesti hitrost v cilj, in na žalost se ni izšlo,« je pojasnil dogajanje v zaključku finala in poudaril, da je bil na koncu vesel tudi srebrne medalje.

Tim Mastnak s srebrno kolajno. FOTO: Matej Družnik

Zavedal se je sicer, da mu olimpijska proga, na kateri je pred tremi leti že zmagal, ustreza in da je bil v dobri formi. Na snežno podlago, ki jo številni olimpijci opisujejo kot zelo posebno in agresivno, se je težko privadil, je pojasnil. Na treningih mu je delala kar nekaj težav in snega ni začutil tako, kot je mislil, da ga bo.

Povedal je, da mu je na enem treningu šlo dobro, na naslednjem, ko je bila temperatura snega nekoliko drugačna, pa je bil kar nekoliko izgubljen in je imel veliko odstopov. »Bilo mi je kar težko, ker sem se zavedal, da lahko tudi v kvalifikacijah že izpadem, če naredim napako. Ampak sem se zbral, prikazal tiste vožnje, ki sem si jih želel, in našel neke nastavitve, ki so dobro delovale,« je poudaril.

Doma je prava evforija, vsi so čisto nori

Za uspeh je po njegovih besedah potrebnih več stvari, ki se morajo sestaviti v celoto. Opremo je izbiral celotno lansko pomlad, jesen in tudi še čez zimo. Nova plošča, ki jo je izdelal trener Kotnikove Aco Sitar, je bila samo »češnja na torti«, je dodal.

Kaj mu je uspelo na olimpijskih igrah, je v resnici dojel, šele ko je prišel domov. »Doma je prava evforija, vsi so čisto nori in je tudi mene malo poneslo zdaj,« je priznal. Podporo iz Slovenije in tudi evforijo po osvojeni srebrni medalji je čutil predvsem prek družbenih omrežij. »Čudovito je nastopati, ko veš, da so v ozadju ljudje, ki ti res želijo vse najboljše,« je še dejal Mastnak.