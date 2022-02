Danes cel kup odličij za Slovence in Slovenke v Pekingu

Člani mešane ekipe v smučarskih skokih Urša Bogataj, Nika Križnar, Peter Prevc in Timi Zajc, ter deskarja Tim Mastnak in Gloria Kotnik so v Pekingu prejeli odličja, ki so jih osvojili na olimpijskih preizkušnjah včeraj in danes. Prvi so zlata odličja prejeli šampioni včerajšnje ekipne tekme v mešani konkurenci Bogatajeva, Križnarjeva, Prevc in Zajc, ki so na najvišjo stopničko stopili s sklenjenimi rokami in prisluhnili Zdravljici, ki jo bila v Pekingu predvajana že drugič letos.

Dobre pol ure kasneje je na tretjo stopničko z dvignjenimi rokami stopila Kotnikova, ki je danes s tretjim mestom na superveleslalomu v deskanju presenetila celo samo sebe. Še dvajset minut kasneje pa je srebro, ki ga je prav tako zaslužil na današnjem superveleslalomu v deskanju, prejel Mastnak. Slovenija ima v letošnji olimpijski košarici že pet odličij, od leta 1991 pa so slovenski športniki skupaj osvojili 19 olimpijskih kolajn v zimskih športih.

Dobre pol ure za slovenskimi skakalkami in skakalci je na tretjo stopničko z dvignjenimi rokami stopila Kotnikova. FOTO: Ben Stansall/Afp

Dvajset minut za Kotnikovo je srebro prejel Mastnak. FOTO: Jewel Samad/Afp

Podelitev zlatih kolajn smučarskih skakalcem. FOTO: Kai Pfaffenbach/Reuters

FOTO: Kai Pfaffenbach/Reuters

FOTO: Kai Pfaffenbach/Reuters