Umetni sneg na Kitajskem: porabili 2,5 milijarde litrov vode

Kitajci so letošnje olimpijske igre napovedali kot »zelene in čiste«, čeprav so nekatere smučarske proge zgradili sredi naravnega rezervata Songshan. Na območju, katerega skupna površina presega tisoč nogometnih igrišč, so v zadnjih letih odstranili kar 20.000 dreves, na kritike pa so se odzvali s podatkom, da jih je 90 odstotkov preživelo selitev na drugo lokacijo v gorati predel severno od glavnega mesta.