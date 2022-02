Za Klemenčičevi strelski nastop grenka točka

Vodilna tekmovalka v svetovnem pokalu, norveška biatlonka Marte Olsbu Røiseland, je osvojila zlato medaljo v sprintu na 7,5 km. Druga je bila Elvira Öberg iz Švedske, ki bo zasledovalno tekmo začela 30,9 sekunde pozneje. Bron je osvojila Italijanka Dorotea Wierer (+37,2). Vse tri so bile brez zgrešenega strela. Polona Klemenčič je bila 59. (+2:46,9), na strelišču je zgrešila dvakrat, a si je vseeno zagotovila nastop na zasledovalni tekmi. Njena sestrična Živa Klemenčič je bila 79. s tremi zgrešenimi streli (+3:59,3)..

Slovenski izkupiček je bil tokrat pod pričakovanji, saj je bil napovedan cilj obeh slovenskih deklet boj za 40. mesto. Od tega sta bili precej oddaljeni in v svetovnem pokalu, kjer ima elita dovoljen nastop večjega števila tekmovalk, bi bili od tega še dlje. Tako pa si je Polona Klemenčič za slovo od iger priborila vsaj še nastop na zasledovanju. »Nisem najbolj zadovoljna, žal mi je zadnjega strela leže, ker sem prehitro ustrelila. Na treningih tudi vedno zgrešim prvi strel stoje. Na to moram vedno paziti, tu pa nisem dovolj pazila in sem sprožila,« je povedala Polona Klemenčič. »Zadovoljna sem na nek način z grenkim priokusom, tako kot na svoji prejšnji tekmi tu. Trije zgrešeni streli na enem postanku so preveč, posebej za OI. Zato s strelskim nastopom ne morem biti zadovoljna,« pa je nastop ocenila Živa Klemenčič.